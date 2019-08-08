«Кто был сверху?»: Михалкова из «Уральских пельменей» ошарашила Сеть непристойной позой

Звезда юмористического коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова активно ведет свой блог в Instagram, часто публикуя разные снимки, видео, а также свои мысли, пишет Topnews.
Недавно актриса возмутился подписчиков своего Instagram новой публикацией, где порассуждала о тратах мужчин на своих избранниц. Михалкова продолжила сей тренд и шокировала своих подписчиков, предложив новую позу для принятия солнечных ванн.
На черно-белом снимке Юлия лежит на полу, приподняв ноги, как во время физических упражнений. При этом образ явно не совпадает с предложенной позой для загара. Актриса одета в леггинсы с лампасами и ажурную блузку. Образ дополнен эффектными «шпильками».
Подписчики же высмеяли Михалкову и ее предложение. «В пуховике», «Дома в трех кофтах», «Кто сверху был?», «Несколько неудобная поза для загорания», «Интригующая поза такая у тебя, сразу хочется позвонить», - пишут в комментариях.