Чт, 8.08.2019
Любовь Успенская - жителям Эстонии: не жалейте денег, приходите на мой концерт, я уже королева хип-хопа! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Кто был сверху?»: Михалкова из «Уральских пельменей» ошарашила Сеть непристойной позой

«Кто был сверху?»: Михалкова из «Уральских пельменей» ошарашила Сеть непристойной позой

Юлия Михалкова

ФОТО: Instagram

Звезда юмористического коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова активно ведет свой блог в Instagram, часто публикуя разные снимки, видео, а также свои мысли, пишет Topnews.

Недавно актриса возмутился подписчиков своего Instagram новой публикацией, где порассуждала о тратах мужчин на своих избранниц. Михалкова продолжила сей тренд и шокировала своих подписчиков, предложив новую позу для принятия солнечных ванн.

На черно-белом снимке Юлия лежит на полу, приподняв ноги, как во время физических упражнений. При этом образ явно не совпадает с предложенной позой для загара. Актриса одета в леггинсы с лампасами и ажурную блузку. Образ дополнен эффектными «шпильками».

Юлия Михалкова

ФОТО: Instagram

Подписчики же высмеяли Михалкову и ее предложение. «В пуховике», «Дома в трех кофтах», «Кто сверху был?», «Несколько неудобная поза для загорания», «Интригующая поза такая у тебя, сразу хочется позвонить», - пишут в комментариях.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ