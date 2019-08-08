«Кто был сверху?»: Михалкова из «Уральских пельменей» ошарашила Сеть непристойной позой

Недавно актриса возмутился подписчиков своего Instagram новой публикацией, где порассуждала о тратах мужчин на своих избранниц. Михалкова продолжила сей тренд и шокировала своих подписчиков, предложив новую позу для принятия солнечных ванн.

На черно-белом снимке Юлия лежит на полу, приподняв ноги, как во время физических упражнений. При этом образ явно не совпадает с предложенной позой для загара. Актриса одета в леггинсы с лампасами и ажурную блузку. Образ дополнен эффектными «шпильками».

Юлия Михалкова ФОТО: Instagram