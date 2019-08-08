Звезда «Мажора» Карина Разумовская родила первенца

36-летняя актриса несколько месяцев скрывала беременность от поклонников. Впрочем, как и всю свою личную жизнь.Прошлым летом СМИ узнали, что Разумовская вышла замуж за бывшего одноклассника Бурдина. А накануне стало известно, что звезда «Мажора» родила сына.

Напомним, что новости о беременности Разумовской уже появлялись в ряде СМИ. Слухи поползли из-за того, что в последнее время звезда «Мажора» отдавала предпочтение свободным нарядам и в разы сократила рабочую активность, однако вопросы о скором пополнении в семействе оставляла без ответа.