Звезда «Мажора» Карина Разумовская родила первенца

Карина Разумовская, звезда телесериала "Мажор", родила первенца - сына, имя которого пока не разглашается. Отцом ребенка стал второй супруг актрисы, ее школьный поклонник Егор Бурдин, владелец сети хот-дог-закусочных в Санкт-Петербурге. Будущие родители начали встречаться еще в школе, и четыре года до выпуска были вместе, пишет Topnews.
36-летняя актриса несколько месяцев скрывала беременность от поклонников. Впрочем, как и всю свою личную жизнь.Прошлым летом СМИ узнали, что Разумовская вышла замуж за бывшего одноклассника Бурдина. А накануне стало известно, что звезда «Мажора» родила сына.
Напомним, что новости о беременности Разумовской уже появлялись в ряде СМИ. Слухи поползли из-за того, что в последнее время звезда «Мажора» отдавала предпочтение свободным нарядам и в разы сократила рабочую активность, однако вопросы о скором пополнении в семействе оставляла без ответа.
Поклонники актрисы предполагают, что наследник пары появился на свет в одном из роддомов Санкт-Петербурга, где Карина находится вместе со своим мужем. В соцсетях актрису поздравляют ее с рождением сына и надеются, что уже через несколько месяцев она вернется в кино.