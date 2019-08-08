Чт, 8.08.2019
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  • «Сочно!» Елена Летучая дразнит поклонников соблазнительными фото с пляжа

«Сочно!» Елена Летучая дразнит поклонников соблазнительными фото с пляжа

Елена Летучая

ФОТО: Instagram

Телезвезда отдыхает на Мальдивах и регулярно делится с подписчиками роскошными пейзажами и откровенными снимками, пишет Пятый канал.

Популярная телеведущая и продюсер Елена Летучая, отдыхающая вместе с мамой в пятизвездочном отеле на Мальдивах, продолжает делиться со своими поклонниками шикарными пейзажами и откровенными фото с пляжа. Утром 8 августа она опубликовала на своей странице в Instagram очередное селфи, на котором позирует на коленях на лежаке у самой воды в крошечном черном бикини.

Елена Летучая

ФОТО: Instagram

«Доброе утро!» — написала Елена под снимком.

Подписчики рассыпались в восторженных комплиментах.

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