«Сочно!» Елена Летучая дразнит поклонников соблазнительными фото с пляжа

Популярная телеведущая и продюсер Елена Летучая, отдыхающая вместе с мамой в пятизвездочном отеле на Мальдивах, продолжает делиться со своими поклонниками шикарными пейзажами и откровенными фото с пляжа. Утром 8 августа она опубликовала на своей странице в Instagram очередное селфи, на котором позирует на коленях на лежаке у самой воды в крошечном черном бикини.