Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты

Директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что дома у известной исполнительницы хранится огромная коллекция бриллиантов. При этом на сцену она в них не выходит, предпочитая бижутерию. Он заметил, что во времена Советского Союза звезда много гастролировала, и руководители стран одаривали ее дорогими украшениями.

«Дома драгоценностей много, но в отличие от покойной Людмилы Зыкиной она не надевает украшения и в пир, и в мир. Кстати, мало кто знает, что Зыкина — крестная мама внучки Софии Михайловны Сони. С Зыкиной София Михайловна близко дружила», — заявил Сергей Лавров.

Также директор рассказал, что София Ротару находится в прекрасной физической форме, несмотря на солидный возраст. Звезде на днях исполнилось уже 72 года. Она не курит и почти не пьет. Может изредка позволить себе бокал белого вина.