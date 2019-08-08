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  • Эстонский рэпер nublu выпустил новый хит о Нарве на русском языке

Эстонский рэпер nublu выпустил новый хит о Нарве на русском языке

Nublu on Võsu rannafestivalil erikülalisena.

ФОТО: Grind

Эстонский рэпер опубликовал новый долгожданный хит, который на сей раз посвящен нарвским русским и называется «für Oksana». Песня создана в сотрудничестве с русским рэпером gameboy tetris.

В песне рассказывается о том, как nublu отправляется в гости к Оксане в Нарву. Среди прочих в клипе снялась светская львица Ану Саагим.

Авторами сценария стали Юлле Ваарик, Марта Ваарик и nublu, режиссером выступила Марта Ваарик.

В ролях: nublu

GAMEBOY TETRIS – Павел Пи

Оксана – Карин Нахкур

Мама – Ану Саагим

Братки – Антон Николаев, Эдуард Сударевский, Айвар Арусоо, Сергей Дементьев

Водитель лимузина - Игорь «Гарик» Логинов

Дублер nublu – Эрки Лайнъярв

Скрипачка/Бабушка – Наталья Кечек

Лошадь - Роози

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