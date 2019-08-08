Эстонский рэпер nublu выпустил новый хит о Нарве на русском языке

Эстонский рэпер опубликовал новый долгожданный хит, который на сей раз посвящен нарвским русским и называется «für Oksana». Песня создана в сотрудничестве с русским рэпером gameboy tetris.
В песне рассказывается о том, как nublu отправляется в гости к Оксане в Нарву. Среди прочих в клипе снялась светская львица Ану Саагим.
Авторами сценария стали Юлле Ваарик, Марта Ваарик и nublu, режиссером выступила Марта Ваарик.
В ролях: nublu
GAMEBOY TETRIS – Павел Пи
Оксана – Карин Нахкур
Мама – Ану Саагим
Братки – Антон Николаев, Эдуард Сударевский, Айвар Арусоо, Сергей Дементьев
Водитель лимузина - Игорь «Гарик» Логинов
Дублер nublu – Эрки Лайнъярв
Скрипачка/Бабушка – Наталья Кечек
Лошадь - Роози
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