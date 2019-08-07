Сын обнародовал дату похорон Вилли Токарева

"Похороны пройдут 9 числа, абсолютно точно подтверждаю, я уже в Москву приехал. И прощание тоже",

– сообщил журналистам сын покойного артиста Антон Токарев, имея в виду пятницу, 9 августа.

Между тем точное место захоронения пока не определили. По словам наследника Вилли Токарева, есть несколько вариантов. "Не я этим занимаюсь, а непосредственно супруга Вилли. Я не могу от себя комментарии какие-то делать, но знаю, что сейчас ведутся переговоры", – цитирует Антона Токарева РИА Новости.

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в беседе с журналистами проговорился, что шансонье могут похоронить на Троекуровском кладбище. Однако эту информацию пока никто из близких Вилли Токарева не подтвердил.