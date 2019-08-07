«Сочная бомбита!»: поклонники пришли в восторг от Насти Каменских в бикини

Певица вместе с супругом, продюсером Алексеем Потапенко нежатся под лучами солнца на дорогом курорте в Порто-Черво. На опубликованном в соцсеть фото Настя Каменских позирует в белом бикини и распахнутом халате с леопардовым принтом.

Кадр артистка сопроводила длинным рассуждением. Звезда призналась, что отдых для нее необходим. "Очень важно посвящать время себе, остановиться на секундочку, выдохнуть. Считаю отдых перезагрузкой, чтобы потом с новыми силами приступить к работе!" – высказалась Настя Каменских.

По ее словам, большинство идей рождаются, когда мозг находится в состоянии спокойствия, и человек не пытается немедленно что-нибудь придумать. Также знаменитость отметила, что путешествие с любимым человеком помогает ей восполнить внутренние ресурсы.

Обычно после отпуска певица возвращается на родину с новыми идеями и невероятным драйвом. Настя Каменских посоветовала поклонникам насладиться отдыхом, позволить себе вдохновиться, ни о чем не думая. "И вы тут же найдете решение всех проблем", – уверена исполнительница.