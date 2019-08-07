«Дом-2» в Балтии: кастинг-группа телепроекта впервые едет в Ригу!

Вот уже 15 лет на ТНТ выходит телепроект «Дом-2», в котором одинокие сердца ищут друг друга. Вряд ли есть те, кто никогда не слышал о самой популярной телестройке страны. Несколько тысяч участников, сотни пар, десятки созданных благодаря проекту семей – все это реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ. А также – 5,5 тысяч выпусков, звезды первой величины, ставшие известными благодаря проекту и самая настоящая жизнь, которой живут красивые, амбициозные молодые люди под прицелом камер 24/7.

ФОТО: Фото: промо

Телепроект «Дом-2» на ТНТ – самое продолжительное реалити-шоу в мире, попасть на которое хотят многие. Но удается это далеко не всем! Впервые в истории телепроекта кастинг-группа «Дома-2» отправляется в Ригу.

«В Риге мы проводим кастинг впервые, решили провести этот эксперимент по расширению границ кастинга. Нам достаточно часто приходят заявки на участие из этого региона, это люди другого типажа и менталитета, более рациональные, как нам кажется. Поэтому было бы интересно разнообразить состав участников новыми людьми»,

- рассказывает кастинг-директор «Дома-2» Евгений Шабаинский.

Кого ищет телепроект «Дом-2»? Искренних, способных на приключения и мечтающих о настоящей любви, молодых, ярких, амбициозных с интересными жизненными историями и активными жизненными позициями, которые они готовы отстаивать, эмоционально открытых, готовых строить отношения и делиться своими эмоциями и переживаниями со зрителями проекта. Образование значения не имеет, ведь среди участников проекта как закончившие ВУЗы, так и проходящие обучение (как правило в заочной форме). Больший приоритет отдается молодым ребятам в возрасте от 18-ти до 26-30 лет, но это не значит что для всех остальных дорога закрыта. Все зависит от энергетики человека: некоторые и в 35 лет активнее и интереснее 20-летних.

ФОТО: Фото: промо

Несмотря на то, что жители балтийского региона часто оставляют заявки на участие в проекте, за все время существования «Дома-2» в нем участвовали всего 2 девушки из Прибалтики. Одна из них – Милена Безбородова из Таллина – действующая участница реалити, которую можно назвать одной из самых экстравагантных и ярких. Девушка находится на проекте больше года и строит отношения с Алексеем Безусом. Пара отличается особой эмоциональностью и никого не оставляет равнодушным!

«Дом-2» - это реалити-шоу об интересных личностях, которые имеют свое мнение, готовы действовать и нести ответственность за свои действия. Если ты готов попасть в эту школу жизни и отношений, не боишься камер и считаешь себя достойным кандидатом, заполняй анкету на сайте https://casting.dom2.ru/ и жди звонка от нашего редактора или звони по номеру + 7(985) 855-55-34 (whatsup) до 04.09.2019.!

Мы свяжемся только с кандидатами, прошедшими первый отборочный тур!