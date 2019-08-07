Борис Корчевников попал в серьезное ДТП

Позднее Павел еще раз поздравил Корчевникова с именинами в Instagram и упомянул, что телеведущий не первый год помогает восстанавливать храмы. «Боря, как хорошо, что ты трудишься на благо церкви. Знаешь, ведь так много талантливых людей растрачивающих свои дарования не пойми на что. А ты — пример для многих православных христиан и для меня тоже. Сегодня мы весь день с тобой суетились, и я даже не поздравил тебя. Восполняю упущенное здесь. Да и подписчики с радостью присоединятся к моим словам. Пусть Господь благословит тебя и укрепит во всем!» — отметил иерей.