Борис Корчевников попал в серьезное ДТП

Автомобиль, в котором находился телеведущий с друзьями, попал в неприятный дорожный инцидент: водитель сбил косулю. Почти сразу же в социальной сети появился пост о том, что все живы и здоровы, правда, машину придется чинить, пишет Стархит.
Накануне Борис Корчевников отметил именины. Вместе с друзьями телеведущий отправился в Пятницкую Церковь в Старице. Там прошла Божественная литургия, на которой, помимо Бориса, присутствовали иерей Павел Островский и журналист Роман Голованов. Однако на обратном пути машина, в которой ехали приятели, попала в ДТП.
«Причастились в Старице, поели армянский шашлык, сбили косулю. А на десерт — мороженое. Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы. Помолитесь за батюшку. У него теперь много хлопот», — отметил Голованов в подписи к снимку, на котором запечатлена вся компания.
Водитель автомобиля Островский рассуждает, что ДТП — это не знак Божий, а просто внутренняя встряска, которая необходима тем, кто погряз в суете.
Позднее Павел еще раз поздравил Корчевникова с именинами в Instagram и упомянул, что телеведущий не первый год помогает восстанавливать храмы. «Боря, как хорошо, что ты трудишься на благо церкви. Знаешь, ведь так много талантливых людей растрачивающих свои дарования не пойми на что. А ты — пример для многих православных христиан и для меня тоже. Сегодня мы весь день с тобой суетились, и я даже не поздравил тебя. Восполняю упущенное здесь. Да и подписчики с радостью присоединятся к моим словам. Пусть Господь благословит тебя и укрепит во всем!» — отметил иерей.
Напомним, что сейчас Корчевников возглавляет православный телеканал «Спас». Именно из-за этого предложения ему пришлось покинуть программу «Прямой эфир». Тем не менее на «России-1» звезда продолжает вести две популярные передачи «Судьба человека» и «Далекие-близкие».