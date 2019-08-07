Ср, 7.08.2019
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Студентка во время полета выпрыгнула из самолета и разбилась насмерть
Семья винит медикаменты

ФОТО: ģimenes arhīvs

Студентка Кембридсжкого университета выпала из небольшого самолета на Мадагаскаре, куда она отправилась в рамках учебной поездки. Ее попутчики утверждают, что девушка во время полета открыла двери самолета и выпрыгнула. Родители настаивают, что виною всему могли быть выписанные за границей медикаменты, сообщает SKY. 

Трагическое происшествие произошло 25 июля, но только во вторник в отдаленном месте Аджаджави (курорт на севере Мадагаскаре) были обнаружены останки человека. Предположительно, они принадлежат 19-летней студентке биологии Алане Катленд, однако официальное опознание еще не проводилось.

На Мадагаскар она поехала в рамках учебной поездки.

Отец девушки рассказал, что во время поездки дочери стало плохо - возможно, из-за медикаментов, выписанных за рубежом.

В интервью порталу Mail Online он рассказал, что за два дня до инцидента Катленд говорила с мамой «достаточно несвязно». 

В СМИ прозвучало, что всему виною могли стать лекарства от малярии. 

«Мы думаем, что у нее была сильная реакция на какой-то медикамент, но не на противомалярийный, так как их она принимала в прошлом году во время путешествия в Китай», - отметил отец погибшей. 

Как рассказал пилот небольшого самолета, при посадке на борт Катленд жаловалась на головные боли. Во время полета она была тихая и спокойная, а потом вдруг решила выпрыгнуть.

«Двери сами не открылись», - отметил пилот. 

В самолете была еще одна пассажир - Рута Джонсон. Местная полиция отметила, что Джонсон приблизительно пять минут боролась с Аланой, которая пыталась выпрыгнуть через открытую дверь. 

«Г-жа Джонсон пять минут старалась ее удержать, но когда у нее закончились силы и дыхание, она ее отпустила», - рассказал представитель полиции.

«После этого Алана выпала из самолета, который находился на высоте 1130 метров над уровнем моря», - добавил он.

Останки будут отправлены в лабораторию для токсикологических обследований. 

Семья охарактеризовала девушку как «мудрую, независимую», которая «с энтузиазмом ловила каждую возможность, которую ей предлагали».

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