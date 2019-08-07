Убийца Михаила Круга сознался в содеянном

По его информации, показания на Агеева дал один из лидеров банды Александр Осипов, также отбывающий пожизненное и убивший другого члена «Волков» Дмитрия Веселова. Агеев подтвердил его слова и написал чистосердечное признание, пишет канал.

Михаил Круг, автор и исполнитель песни «Владимирский централ», был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Артист получил несколько огнестрельных ранений, однако сам добрался до дома соседа, который отвез его в больницу, где шансонье и скончался. Преступление до сих пор не раскрыто; версия о причастности к нему Агеева фигурировала более десяти лет назад, но тогда не нашла подтверждения.