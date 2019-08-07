Нет слов! Эстонская невеста звезды мирового ралли показала горячий снимок в белье

Эстонка Яана Валлманн активно обновляет свой Instagram. Очень часто девушка публикует совместные снимки со своим известным женихом. Но в этот раз красотка решила побаловать свою аудиторию пикантным снимком.

Еще в январе портал Elu24 писал, что сердце испанского автогонщика Сордо было покорено прекрасной эстонкой. Хотя Яана Валлманн сейчас проживает за границей, иногда вместе со своим женихом они приезжают в гости в Эстонию.