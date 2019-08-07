Ср, 7.08.2019
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  • Нет слов! Эстонская невеста звезды мирового ралли показала горячий снимок в белье

Нет слов! Эстонская невеста звезды мирового ралли показала горячий снимок в белье

Jaana Vallmann

ФОТО: Jaana Vallmann/ Instagram

Невеста знаменитого испанского автогонщика Даниэля Сордо опубликовала в своем Instagram снимок, от которого начинают биться чаще мужские сердца. 

Эстонка Яана Валлманн активно обновляет свой Instagram. Очень часто девушка публикует совместные снимки со своим известным женихом. Но в этот раз красотка решила побаловать свою аудиторию пикантным снимком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Some more magic from @magnusheinmets 👏🏽

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Еще в январе портал  Elu24 писал, что сердце испанского автогонщика Сордо было покорено прекрасной эстонкой. Хотя Яана Валлманн сейчас проживает за границей, иногда вместе со своим женихом они приезжают в гости в Эстонию. 

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