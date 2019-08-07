Регина Тодоренко впервые показала фото восьмимесячного сына

Ведущая Регина Тодоренко и ее муж, певец Влад Топалов, восемь месяцев скрывали лицо своего первенца, сына Михаила (Майкла). Исполнитель подчеркивал, что они это делают вовсе не из-за суеверий. Молодые родители ждали момента, когда оба будут готовы показать ребенка общественности. И вот этот день настал.

В Сети появилось фото, на котором Тодоренко держит Майкла на руках, при этом лицо малыша не закрыто стикером. Восьмимесячный мальчик восхитил поклонников пары. Фолловеры Регины отметили, что ребенок больше похож на нее, чем на знаменитого папу.

Известно, что фотосессия, на которой «засветилось» лицо Майкла, была сделана в рамках сотрудничества экс-звезды шоу «Орел и Решка» с Pampers. Снимок опубликовали на фан-странице Топалова и Тодоренко.

В своем Instagram Регина не стала его дублировать и ограничилась другими кадрами (не менее «мимишными»).