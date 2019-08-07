«Трусы великоваты»: Кристина Асмус в купальнике восхитила Сеть идеальной идеальной фигурой

Пользователи Сети обсуждают новый снимок, опубликованный в Instagram известной актрисы и жены резидента Comedy Club Гарика Харламова Кристины Асмус, пишет Topnews.
В кадре знаменитость запечатлена спиной к объективу. Она движется в сторону океана, демонстрируя идеальную фигуру и оригинальный купальник-бикини.
«Навстречу медузам», - подписала Кристина снимок.
Многие пользователи обратили внимание на странный купальник звезды. «Трусы великоваты, конечно.....», - замитл один. «Идеальная фигурка», - восторгается другой.