Ср, 7.08.2019
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«Трусы великоваты»: Кристина Асмус в купальнике восхитила Сеть идеальной идеальной фигурой

Кристина Асмус

ФОТО: Instagram

Пользователи Сети обсуждают новый снимок, опубликованный в Instagram известной актрисы и жены резидента Comedy Club Гарика Харламова Кристины Асмус, пишет Topnews.

В кадре знаменитость запечатлена спиной к объективу. Она движется в сторону океана, демонстрируя идеальную фигуру и оригинальный купальник-бикини.

«Навстречу медузам», - подписала Кристина снимок.

Многие пользователи обратили внимание на странный купальник звезды. «Трусы великоваты, конечно.....», - замитл один. «Идеальная фигурка», - восторгается другой.

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