Ваш самый большой провал в 2019 году, согласно знаку Зодиака

Водолей

Вашим самым большим провалом будут ваши большие ожидания. От людей, ситуаций и даже самого себя вы не ожидаете ничего, кроме как всего наилучшего. Имейте в виду, что с таким настроем вы создаете очень нереальные цели. Вместо этого постарайтесь сосредоточиться на том, что дает вам жизнь, и постарайтесь использовать по максимуму все возможности. Не оказывайте слишком слишком сильного давления на себя.

Рыбы

Вы все еще, кажется, застряли в прошлом, и все выглядит так, как будто вы не можете двигаться дальше. Вы продолжаете прокручивать все разговоры в своей голове, задаваясь вопросом: что могло бы быть не так, что вы могли бы сделать для спасения ваших отношений. Эта чрезмерная задумчивость вам не подходит, вам лучше строить новые отношения.

Овен

Вы, кажется, слишком много сосредоточились на своей работе, и из-за этого ваша личная жизнь ужасно страдает. Помните, что все хорошо в меру, и этот баланс между работой и личной жизнью является ключом к счастью.

Телец

Вы просто не можете позволить, чтобы вас отвергли, даже если это связано с вашими личными отношениями. Иногда вы слишком ослеплены своим эго, чтобы принимать правильные, но отличные от вашего, мнения. Потратьте некоторое время, чтобы подумать о том, как ваше эго мешает вам быть счастливым.

Близнецы

В прошлом вы были слишком небрежны к себе. И теперь у вас есть некоторые нездоровые привычки, от которых вы не можете избавиться. Вы знаете, что все ваши проблемы возникают из ваших плохих привычек. Но даже осознавая это, вы не можете отпустить эти плохие привычки.

Рак

Вы были очень пренебрежительны к проблемам других людей. Это ваше отношение заставило многих людей ополчиться против вас. Подумайте об этом и постарайтесь изменить свое отношение.

Лев

Вы позволяете людям пользоваться вами, потому что вы не можете заставить себя прекратить отношения с такими людьми. И когда вы находитесь в такой ситуации, это заставляет вас чувствовать себя еще хуже.

Дева

У вас, похоже, почему-то очень враждебное и неприязненное отношение к новым людям и идеям. И это не остается незамеченным окружающими. Именно это мешает тому, чтобы в вашей жизни появлялись новые друзья.

Весы

Ваше прошлое - ваш враг, потому что оно не позволяет вам двигаться вперед. События вашего прошлого имеют такое большое значение для вас, что вы не можете думать рационально о будущем, не можете полностью наслаждаться настоящим.

Скорпион

Вам нравится делать все по-своему. Но это ваше предпочтение отдаляет людей от вас. Даже если вы сделали такой выбор осознанно, одиночество не является чем-то хорошим в данном случае. Старайтесь быть внимательнее к окружающим.

Стрелец

Все мы ошибаемся, но вам трудно справляться с вашими ошибками. Вы избегаете своих ошибок. Это заставило вас застрять в прошлом. Когда кто-то упоминает о ваших ошибках, у вас сразу срабатывает защитный механизм!

Козерог