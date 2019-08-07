Не пропусти! «Самая весёлая русская вечеринка города» BAILE-bon RUSSIAN STYLE в ночном клубе Privé состоится уже 16 августа

B пятницу, 16 августа, состоится «самая веселая русская вечеринка города» BAILE-Bon RUSSIAN STYLE в ночном клубе PRIVÉ (Harju 6, Tallinn)!
Торжественные декорации, сюрпризы, друзья, вкусные коктейли и танцы – все это вас ждет на жаркой вечеринки BAILE–bon RUSSIAN STYLE!
Если вы устали и вам хочется сбросить с себя скуку и серость, почувствовать свободу и отдохнуть от ежедневного официоза, тогда вам просто необходимо попасть на латино-вечеринку по-русски – BAILE-bon RUSSIAN STYLE!
На самой веселой русскoй вечеринке города вас ждет:
Еще больше русской музыки: самые зажигательные русские и зарубежные танцевальные хиты и латино ритмы играет резидент DJ Bell. Опытный инструктор Jorge Hinojosa (Эквадор) приглашает принять участие в интерактив-шоу, где обучит основным движениям латинских танцев. Не пропустите возможность стать участником невероятного интерактивного шоу!
Обворожительные танцовщицы Go-Go всю ночь радуют глаз.
Невероятный сюрприз, ставший уже традицией, для гостей вечеринки – барабанное шоу, в процессе которого каждый сам сможет «постучать» в барабан и раскрыть свой творческий потенциал!
Зажигательные «мулатки» создадут атмосферу незабываемого праздника, отвлекут от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку! Когда еще представится такая возможность потанцевать в кругу очаровательных страстных бестий?
«Вкусная» смесь из фейерверка ритмов и эмоций заставит сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дадут «сгореть» в необузданной позитивной энергии счастья и веселья!
Новшество внесет особую торжественность любимому мероприятию, сблизит и объединит гостей в карнавальной атмосфере!
Окунитесь в праздник жизни и веселья, подарите себе новые ощущения и эмоции!
NB! Отдыхай красиво и удобно за ВИП-столиком: Заказ ВИП-столиков: www.bailebon.ee , +372 55 611 877 или marika@trai.ee
Двери открываются в 23.00 и веселись до 05.00.
Билет 15€, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) – 10€
NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли! Больше информации на: http://www.bailebon.ee
Праздничное настроение поддерживают: Captain Morgan, aufort.ee, UC rent, рекламное бюро lime.ee, izzi.ee, MEAT Resto & Butchery, PublicTV и Actual Print
Фотогалерея напомнит вам о том, что вечеринка Baile-Bon "самая веселая латино-вечеринка в городе":
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