Ср, 7.08.2019
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Самолет с командой певицы Pink загорелся в небе над Данией

Певица Pink

ФОТО: ENNIO LEANZA / EPA

Известная во всем мире популярная певица Pink едва не стала жертвой авиакатастрофы.

Трагедия едва не разыгралась накануне вечером в аэропорту города Орхус в Дании. На борту авиалайнера находились менеджер звезды и ее группа.

Как пишет The Mirror, частный бизнес-джет Cessna 560X летел из Норвегии, где Пинк давала концерт. Однако при приземлении самолет неожиданно рухнул на землю возле взлетно-посадочной полосы.

К счастью, самой Пинк на борту самолета не оказалось, а ее менеджер и коллеги по группе избежали получения таврм.

После случившегося аварийные бригады бросились к авиалайнеру и смогли оперативно погасить огонь. Пассажиры и члены экипажа были доставлены в ближайший отель.

«Пинк не было на борту, но в самолете находился ее менеджер и другие участники тура. Но все закончилось хорошо», - признался билетный менеджер артистки Кристин Свендсен.

Из-за чего произошла авария - не уточняется. Концерт Pink в Дании состоится согласно анонсированному ранее плану - никаких переносов не ожидается.

Ранее TopNews писал о том, что фура российского певца Филиппа Киркорова попала в аварию.

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