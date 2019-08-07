Самолет с командой певицы Pink загорелся в небе над Данией

Трагедия едва не разыгралась накануне вечером в аэропорту города Орхус в Дании. На борту авиалайнера находились менеджер звезды и ее группа.

Как пишет The Mirror, частный бизнес-джет Cessna 560X летел из Норвегии, где Пинк давала концерт. Однако при приземлении самолет неожиданно рухнул на землю возле взлетно-посадочной полосы.

К счастью, самой Пинк на борту самолета не оказалось, а ее менеджер и коллеги по группе избежали получения таврм.

После случившегося аварийные бригады бросились к авиалайнеру и смогли оперативно погасить огонь. Пассажиры и члены экипажа были доставлены в ближайший отель.

«Пинк не было на борту, но в самолете находился ее менеджер и другие участники тура. Но все закончилось хорошо», - признался билетный менеджер артистки Кристин Свендсен.

Из-за чего произошла авария - не уточняется. Концерт Pink в Дании состоится согласно анонсированному ранее плану - никаких переносов не ожидается.