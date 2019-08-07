Используй возможность: для съемок шпионского фильма «О2» ищут актеров массовки!

Съемочной группе потребуются дополнительные актеры 13 августа на Таллиннской площади Свободы (теннисные корты на бульваре Каарли) - 20 человек, 16 августа в Академии наук - 30 человек, 19 августа в парке замка Кадриорг - 80 человек), а также 2-3 сентября в школе усадьбы Вяэна в Харьюмаа (150 человек), 24 и 25 сентября в клубе Teater - 120 человек. Это работа на добровольной основе, то есть бесплатно, но актеров обеспечивают питанием в течение съемочного дня.