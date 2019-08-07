В Москве экстренно госпитализирован Валентин Гафт

В СМИ часто появляется информация о проблемах с здоровьем известного актера, но он опровергает подобные домыслы и уверяет поклонников, что у него все в порядке. А сегодня стало известно, что неделю назад у 83-летнего Валентина Гафта случился инсульт, и он находится в одной из столичных больниц. По сообщению близких, артист лежит в отделении неврологии, а его состояние врачи оценивают как стабильное.

К слову, о госпитализации Валентина Иосифовича сообщали в середине марта. Поговаривали, что ему стало плохо, после чего близкие отвезли артиста к медикам. «Я неважно себя чувствовал, но я буду играть в спектакле через несколько дней. Это безобразие», — говорил он.

[Несмотря на плохое самочувствие, Гафт старался вести активный браз жизни образ]

Несмотря на плохое самочувствие, Гафт старался вести активный браз жизни образ

К слову, несколько лет назад у Валентина Иосифовича диагностировали болезнь Паркинсона. Несмотря на недуг, актер старался вести активный образ жизни и не пропускать спектакли со своим участием. Гафт настолько предан профессии, что намерен работать до последних дней. И это, по его словам, вовсе не преувеличение. «Если бы мне сказали, что в 82 года я буду кумиром поколения, я бы не поверил. Такие цифры пугают. 82 года — это уже такой возраст, когда и ходить к врачу жаловаться как-то неудобно. Тут любой день может стать похоронным, когда друзья придут и поплачут. Но мне не кажется, что мне 82. Я бы сейчас что-нибудь такое сделал, рванул бы куда-нибудь», — делился артист год назад.