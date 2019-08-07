Астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака больше всего повезет в ближайшие дни

Известный астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака повезет в ближайшее время, сообщает Topnews.
По словам специалиста, настоящими везунчиками ближайших дней станут Близнецы. Им с легкостью будет даваться любая деятельность. поэтому можно смело браться за все, что угодно, или отдыхать - в зависимости от ваших предпочтений. В этот период возможно примирение после длительной вражды.
Везение у Раков начнется спустя некоторое время, но это не повлияет на их планы. Любые начинания в конце концов принесут невероятный успех, и все, за что бы вы ни взялись, обречено на успех. В это время уделите больше времени близким людям.
Стрельцам в этот период рекомендуется уделить больше времени деловой сфере. Именно в финансах и карьерных притязаниях Стрельцов ждет наибольший успех. В этот период решатся вопросы, которые уже давно вас тревожат. Приготовьтесь к благоприятному периоду.
Везение будет сопутствовать Рыбам в августе. Однако удача себя проявит только в случае полной уверенности в себе. Знайте, что все ваши искренние решения - самые правильные, и смело беритесь за любое дело.