Ср, 7.08.2019
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Астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака больше всего повезет в ближайшие дни

Счастье. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Известный астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака повезет в ближайшее время, сообщает Topnews.

По словам специалиста, настоящими везунчиками ближайших дней станут Близнецы. Им с легкостью будет даваться любая деятельность. поэтому можно смело браться за все, что угодно, или отдыхать - в зависимости от ваших предпочтений. В этот период возможно примирение после длительной вражды.

Везение у Раков начнется спустя некоторое время, но это не повлияет на их планы. Любые начинания в конце концов принесут невероятный успех, и все, за что бы вы ни взялись, обречено на успех. В это время уделите больше времени близким людям.

Девам в августе невероятно повезет во всех сферах жизни. Вы будете блистать интеллектом и отменным здоровьем. Проявление харизмы даст вам возможность выглядеть ярко на фоне остальных, что скажется на улучшении имиджа и в перспективе доходов.

Стрельцам в этот период рекомендуется уделить больше времени деловой сфере. Именно в финансах и карьерных притязаниях Стрельцов ждет наибольший успех. В этот период решатся вопросы, которые уже давно вас тревожат. Приготовьтесь к благоприятному периоду.

Везение будет сопутствовать Рыбам в августе. Однако удача себя проявит только в случае полной уверенности в себе. Знайте, что все ваши искренние решения - самые правильные, и смело беритесь за любое дело.

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