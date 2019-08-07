Зеркальная дата августа: как исполнить свои желания 08.08

В нумерологии восьмерка, под покровительством которой пройдет этот день, является числом материального достатка и случайной удачи. Именно она поможет вашим желаниям сбыться. Вечером устремите свой взор на небо: близится пик Персеид — самого яркого звездопада лета. Вы сможете загадать желание на падающую звезду. Увидеть такую 08.08 будет большой удачей.

Ритуал на исполнение желаний

Проводится ритуал в 08:08 вечера, то есть в 20:08. Считается, что 8 августа в восемь часов восемь минут происходит сильнейший выброс позитивной энергии, схожий с новогодним переходом. Именно поэтому можно загадывать желания, просить Вселенную о помощи. Не переводите часы в этот день, даже если они спешат или отстают.

Подготовка к ритуалу довольно проста: вам потребуется листок бумаги и ручка, а также свеча. Как только ваши часы (наручные, на телефоне или компьютере) покажут 20:08, напишите на листе свои заветные желания.

После этого подержите листок пару минут над пламенем свечи, но так, чтобы он не загорелся. Прочитайте в этот момент заговор: «Удачи, приди. Страхи прочь. Проходит день. Наступает ночь». Далее листок необходимо сложить и спрятать в укромном месте или положить в кошелек. Он будет вашим счастливым талисманом.

Финансы и работа 08.08

Воплотить в жизнь денежные и профессиональные желания поможет ответственность и самостоятельность. 8 августа запрограммировать свою энергетику на успех получится у большинства людей. Главное — четко поставить перед собой цели и задачи.

Вселенная сама будет направлять вас в этот день, поэтому нужно слушать интуицию.

Любовь и отношения 8 августа

Эксперты сайта dailyhoro отмечают, что в этот день в любви большая удача ожидает тех, кто не сидит на месте. Исполнить свои желания, найти вторую половинку или обрести гармонию в уже существующих отношениях поможет позитивное настроение.