Маликов опубликовал трогательное отпускное фото с сыном

Певец поделился снимками с отдыха в Геленджике. Поклонники не поверили и уверены, что он в Италии, рассказывает Пятый канал.
Дмитрий Маликов поделился с поклонниками очаровательными снимками своего отдыха на море — как он сам сообщил, в Геленджике. На фотографиях, которые певец опубликовал на своей странице в Instagram, он и его годовалый сын Марк загорают на пляже и купаются в одинаковых зеленых плавках с нарисованными кактусами.
«Счастье есть!» — подписал фото Маликов.
Такая идиллия привела восторг фанатов музыканта, и они массово разразились стихами. Однако, глядя на снимки, не все поверили, что Дмитрий Маликов действительно отдыхает в Краснодарском крае, и заподозрили, что снимки сделаны в Италии.