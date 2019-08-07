Маликов опубликовал трогательное отпускное фото с сыном

Дмитрий Маликов поделился с поклонниками очаровательными снимками своего отдыха на море — как он сам сообщил, в Геленджике. На фотографиях, которые певец опубликовал на своей странице в Instagram, он и его годовалый сын Марк загорают на пляже и купаются в одинаковых зеленых плавках с нарисованными кактусами.