Утонула в кружевах. Алена Кравец продемонстрировала пышные формы в пикантном видео

На своей странице в Instagram актриса и телеведущая опубликовала пикантное видео, пишет Пятый канал.
Известная российская телеведущая и актриса Алена Кравец показала в Instagram, как проходят ее рекламные съемки. Звезда опубликовала пикантное видео, на котором снимается в кружевном нижнем белье белого цвета. Светская львица принимает наиболее соблазнительные позы, а фотограф в это время делает снимки с разных ракурсов.
Предугадав многочисленные вопросы по поводу фигуры, в подписи к публикации Кравец рассказала, как ей удается поддерживать тело в тонусе. Звезда призналась, что оставаться стройной в 34 года ей позволяет не только хорошая наследственность, но и работа над собой.
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Поклонники не смогли пройти мимо таких эротичных кадров и оставили ведущей множество комплиментов.
В чём секрет моей идеальной женственной фигуры? 😉 В Любви 🥰 и самодисциплине. Я всегда в своей идеальной форме, вне сезона. 😜 Даже после рождения дочери, я через 2 месяца уже вышла на подиум и снималась в рекламных проектах. Мой вес сейчас меньше чем в 20 лет, тогда я весила 53 кг, при росте 173 😇 сейчас я вешу 48 кг, но при этом , как многие замечают я не выгляжу измождённой, а есть аппетитные женственные формы и изгибы! Да и у меня отлично прокачены все группы мышц! 😜 При чем без излишнего «кача железа» Но что я вам могу сказать, мои дорогие. Выглядеть в 25 лет особого труда вообще не составляет , а вот выглядеть отлично 👌 когда женщине чуть-чуть за 30+++ это уже должна быть и хорошая генетика 🧬, сила воли, внутренний несгибаемый стержень и полная внутренняя гармония с собой. P.S. Бекстейдж с наших недавних рекламных съёмок :фотограф @fotokashuba макияж @donka_makeup бренд @enjoybrand_official @portupeimsk 💎 P.S. Видео загружались с утра, только загрузились. #аленакравец #идеальноетело #красота #женственность #стопженщинаммужикам #женсвенностьвсегдавмоде #безфотошопа #рекламныесьемки #мода #фешен