Ср, 7.08.2019
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  • СМИ: фешн-директор московского ЦУМа Алла Вербер умерла от той же болезни, что и Началова

СМИ: фешн-директор московского ЦУМа Алла Вербер умерла от той же болезни, что и Началова

Алла Вербер

ФОТО: Instagram

Мир моды шокировала новость о смерти в возрасте 62 лет известной российской бизнесвумен Аллы Вербер. Она скончалась в Италии 6 августа, пишет Topnews.

Изначально причиной смерти назывался инфаркт. Однако телеведущая и светская львица Ксения Собчак в Telegram раскрыла подробности смерти фешн-директора ЦУМа. По ее словам, причиной смерти Вербер стал сепсис. 

«Алле Вербер стало плохо вчера вечером. Она находилась в итальянском городке Форте-дей-Марми. Вечером вчера ее отвезли в больницу с диагнозом «сепсис», заражение крови. Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи», — написала Собчак со ссылкой на близких Вербер.

СМИ же отметили, что причины смерти Вербер и певицы Юлии Началовой очень схожи. Предполагается, что артистка была бы жива, если бы согласилась вовремя ампутировать палец на ноге. 

В свою очередь портал Super сообщает, что директору ЦУМа стало плохо на отдыхе в Италии после ужина с блюдами из морепродуктов. После госпитализации медики зафиксировали у 61-летней Вербер анафилактический шок. Он и спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт, ставший причиной смерти женщины. Врачи боролись за ее жизнь почти сутки, но 6 августа около 16.00 Алла Вербер скончалась.

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