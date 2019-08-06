В сети сравнивают фигуры Тины Канделаки и ее 19-летней дочери

Компанию Тине в отпуске составила ее дочь — 19-летняя Мелания Кондрахина. Она также показала подписчикам снимок в бикини.

«Воу, браво, фигура исключительная», «Результат работы над своим телом! Класс!!! Уровень!», «Вы идеальны», «Вам 25! Не больше!», «Такая тоненькая», — пишут в комментариях Канделаки.

И если Тину буквально засыпали комплиментами поклонники, то Меланию раскритиковали за бледную кожу.