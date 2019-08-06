Вт, 6.08.2019
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  • В сети сравнивают фигуры Тины Канделаки и ее 19-летней дочери

В сети сравнивают фигуры Тины Канделаки и ее 19-летней дочери

Тина Канделаки.

ФОТО: Instagram

43-летняя Тина Канделаки проводит отпуск в Греции, откуда публикует атмосферные снимки на фоне живописных пейзажей. Ведущая, которая уделяет много сил и времени собственному здоровью, продемонстрировала результаты упорных тренировок, сфотографировавшись в купальнике, пишет Lady.mail.ru.

Компанию Тине в отпуске составила ее дочь — 19-летняя Мелания Кондрахина. Она также показала подписчикам снимок в бикини.

«Воу, браво, фигура исключительная», «Результат работы над своим телом! Класс!!! Уровень!», «Вы идеальны», «Вам 25! Не больше!», «Такая тоненькая», — пишут в комментариях Канделаки.

И если Тину буквально засыпали комплиментами поклонники, то Меланию раскритиковали за бледную кожу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Изящная», «Нимфа», «Аристократично», «Не, ну надо как-то загорать», «А где же загар?», «Что за бледная поганка», — можно прочесть под снимком Мелании.

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