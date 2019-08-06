В сети сравнивают фигуры Тины Канделаки и ее 19-летней дочери

43-летняя Тина Канделаки проводит отпуск в Греции, откуда публикует атмосферные снимки на фоне живописных пейзажей. Ведущая, которая уделяет много сил и времени собственному здоровью, продемонстрировала результаты упорных тренировок, сфотографировавшись в купальнике, пишет Lady.mail.ru.
Компанию Тине в отпуске составила ее дочь — 19-летняя Мелания Кондрахина. Она также показала подписчикам снимок в бикини.
«Воу, браво, фигура исключительная», «Результат работы над своим телом! Класс!!! Уровень!», «Вы идеальны», «Вам 25! Не больше!», «Такая тоненькая», — пишут в комментариях Канделаки.
И если Тину буквально засыпали комплиментами поклонники, то Меланию раскритиковали за бледную кожу.
«Изящная», «Нимфа», «Аристократично», «Не, ну надо как-то загорать», «А где же загар?», «Что за бледная поганка», — можно прочесть под снимком Мелании.