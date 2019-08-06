Какие символы удачи у знаков Зодиака

Овен

Стихия Огня предлагает Овну усиление его энергии силы и защиты. Мужчинам будет полезно носить украшения-талисманы с гранатом или кораллом. Женщинам-Овнам стоит остановиться на рубине — он привлечет внимание со стороны противоположного пола. А золото принесет удачу. Счастливым числом этого знака является девятка, а из дней недели наиболее благоприятный — вторник.

Телец

Символом удачи для Тельца будут дорогие и практичные вещи. Энергия Земли вместе с покровительницей Венерой может усилить удачу для этого знака через драгоценные камни. Силы для своего успеха Телец черпает от природы, поэтому все природное дает ему благополучие. Счастливым числом для Тельца служит шестерка, а днем недели — пятница.

Близнецы

Cилу этому знаку придадут все оттенки зеленого. Для бизнесменов удачным камнем послужит яшма. Главное, о чем должны помнить Близнецы - то, что достигнут успеха они именно в партнерстве. Число удачи для Близнецов — пять, день недели для важных дел — среда.

Рак

Магия Луны благоволит этому знаку. Удачными являются понедельники. Жемчуг для Женщины-Рака станет символом привлекательности, а Лунный камень подойдет мужчинам. В полнолуние Раки могут мечтать и отпускать свои мечты - Луна поможет воплотить им в жизнь все мечты. Числом удачи для этого знака служит двойка.

Лев

Знак силы требует наличия живого тотема в доме. Удачу и силу Льву дает энергия Солнца, поэтому оранжевые, темно-красные и светло-коричневые цвета откроют для него «второе дыхание». Ранние подъемы для Льва очень благоприятны. Медь и гранат станут для Львов символом для привлечения успеха. Счастливое число для этого знака — единица, а удачный день недели — воскресенье.

Дева

Этот знак спокойно себя чувствует, когда соблюдает приметы. Камень малахит станет для Девы не только оберегом, но и символом достатка. Аксессуары зеленого цвета в гардеробе Дев усилят их умение вести предпринимательские дела. Постоянное соблюдение порядка и чистоты притянут благополучие не только в семью, но и в кошелек. Счастливое число Девы — три. День недели — среда.

Весы

Хрусталь усилит этот знак, раскрывая его творческую натуру. А природа и все живое дает ему энергию и вдохновение. Находясь на природе, Весы без сомнения ощутят прилив сил и быстро улучшат свое состояние духа. Любые поездки для Весов улучшают их самочувствие. Удачное число знака — шесть. А хороший день — пятница.

Скорпион

Этот знак не верит ни во что, кроме собственных достижений. Для Скорпиона удачным будет мистическое число 666. Из простых — восемь. Удачный день для этого знака — вторник. А вот на понедельник и пятницу ничего планировать не стоит.

Стрелец

Для этого знака все трижды сделанное усиливает энергию желаемого результата. Желтые цвета усилят веру в себя. Изображения или статуэтки лошадей в доме привлекут удачу и благополучие. Благоприятный день для Стрельца — четверг.

Козерог

Люди, которые никогда не удовлетворятся достигнутым. Энергию победителя им даст камень аметист — защитит от сглаза и убережет от негатива окружающих. Чтобы укрепить свое материальное положение, им подойдет символ черепахи, а символ пчелы не даст возможности упасть духом. Темно-зеленый или синий цвета притянут успех. Лучшим днем для Козерога является суббота. Число удачи — девять.

Водолей

Именно о Водолеях можно сказать, что числа 13 им не стоит бояться, а даже наоборот. Это подвижный знак, и все, что связано со стихией Воздуха, станет для них успешным. Талисманами могут быть серебряная птица или мельхиоровый ключ. Удачный день Водолея — суббота.

Рыбы