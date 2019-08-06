Актер сериала «Кухня» напал с ножом на прохожего в московском метро

Актер сериала «Кухня» Джан Бадмаев напал на прохожего на станции метро «Театральная» в Москве. Артист отметил 5 августа свой день рождения и в состоянии алкогольного опьянения отправился домой.

В подземке 29-летний Бадмаев набросился с ножом на прохожего. Актер успел повредить мужчине кожаную куртку, прежде чем Джана задержали сотрудники безопасности московского метро. Они доставили артиста в отделение полиции, сообщает URA.RU.

В отношении Джана Бадмаева был составлен протокол о хулиганстве. Когда артист немного протрезвел, он извинился перед полицейскими и потерпевшим.