Вт, 6.08.2019
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Актер сериала «Кухня» напал с ножом на прохожего в московском метро

Актер Джан Бадмаев.

ФОТО: Instagram

Артист Джан Бадмаев возвращался домой после празднования своего дня рождения, когда ему в голову пришла противоправная мысль, пишет Пятый канал.

Актер сериала «Кухня» Джан Бадмаев напал на прохожего на станции метро «Театральная» в Москве. Артист отметил 5 августа свой день рождения и в состоянии алкогольного опьянения отправился домой.

В подземке 29-летний Бадмаев набросился с ножом на прохожего. Актер успел повредить мужчине кожаную куртку, прежде чем Джана задержали сотрудники безопасности московского метро. Они доставили артиста в отделение полиции, сообщает URA.RU.

В отношении Джана Бадмаева был составлен протокол о хулиганстве. Когда артист немного протрезвел, он извинился перед полицейскими и потерпевшим.

Актер, помимо «Кухни», снимался в сериалах «Интерны», «След», «Склифосовский», «Филфак», играл в фильме «Елки 3». Джан Бадмаев служит в «Театре.doc».

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