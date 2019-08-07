А вы знали: что означает цветной квадратик на тюбике зубной пасты?

На каждой упаковке можно обнаружить квадратики различных цветов. Многие не обращают на них внимания, а зря. Ведь именно они показывают и рассказывают о том, насколько безопасен этот продукт.

Зеленый

Большая часть состава имеет натуральные, полезные ингредиенты. Безопасный и самый полезный продукт. Химических компонентов в продукте с зеленым квадратиком нет.

Синий

Означает, что в составе, помимо натуральных компонентов, есть и химические. Продукт имеет не полностью полезный состав, но считать его опасным не стоит.

Красный

Сигнализирует о наличии среди ингредиентов опасных химикатов. Хотя их количество в этом случае минимально, стоит отказаться от использования подобного средства.

Черный

Такой квадратик сигнализирует о наибольшей опасности. Средства, отмеченные им, имеют практически полностью химический состав. Среди ингредиентов много вредных компонентов. Пользоваться такими пастами не стоит.