А вы знали: что означает цветной квадратик на тюбике зубной пасты?

Для здоровья и красоты зубов требуется ежедневный правильный уход за ними. Одним из обязательных средств гигиены полости рта является зубная паста. Полки магазинов переполнены различными тюбиками. Следует знать, как правильно выбрать пасту и почему цвет квадратика на упаковке имеет важное значение, рассказывает Setafi.com.
На каждой упаковке можно обнаружить квадратики различных цветов. Многие не обращают на них внимания, а зря. Ведь именно они показывают и рассказывают о том, насколько безопасен этот продукт.
Зеленый
Большая часть состава имеет натуральные, полезные ингредиенты. Безопасный и самый полезный продукт. Химических компонентов в продукте с зеленым квадратиком нет.
Синий
Означает, что в составе, помимо натуральных компонентов, есть и химические. Продукт имеет не полностью полезный состав, но считать его опасным не стоит.
Красный
Сигнализирует о наличии среди ингредиентов опасных химикатов. Хотя их количество в этом случае минимально, стоит отказаться от использования подобного средства.
Черный
Такой квадратик сигнализирует о наибольшей опасности. Средства, отмеченные им, имеют практически полностью химический состав. Среди ингредиентов много вредных компонентов. Пользоваться такими пастами не стоит.
При выборе стоит изучить не только состав продукта, но и цвет квадратика на упаковке. Особенно это касается детских паст, где безопасность должна быть максимальной. Это позволит не навредить полости рта и организму в целом.