«Роскошная красотка»: поклонники пришли в восторг от нового фото Анастасии Макеевой

Свой образ звезда дополнила кокетливой шляпкой и красной помадой. Артистка не скрывает, что ее часто сравнивают с мировыми звездами. Анастасия Макеева поинтересовалась у поклонников, на кого из иностранных звезд она похожа.

Этой теме знаменитость посвятила свой новый пост в соцсети. "Мне часто говорят, что я на кого-то похожа! Самые популярные сравнение это: Моника Беллуччи, Мадонна, Джулия Робертс, Анжелина Джоли, итальянка, француженка, Людмила Гурченко", – поделилась Анастасия Макеева в подписи к снимкам.

При этом актриса отметила, что пребывает в затруднении по этому поводу. С одной стороны, это должно льстить, с другой же, звезда должна иметь свое собственное лицо. Так что эта ситуация не вызывает у Анастасии Макеевой ни протеста, ни восторга.