Рита Ора опубликовала горячие фото с яхты, смутив фанатов слишком маленьким бикини

Певица принимала эффектные позы, показав со всех сторон, что она находится в отличной форме. Пляжный образ Ора дополнила обильными украшениями и солнечными очками.

Но внимание поклонников сосредоточилось на одной детали — мини-купальнике. Фанаты сочли, что он певице явно не по размеру и в следующий раз ей стоит купить комплект побольше. Однако даже критика не помешала Рите собрать под фото более полумиллиона лайков за полдня и десятки восторженных комментариев о фигуре.