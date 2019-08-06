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Рита Ора опубликовала горячие фото с яхты, смутив фанатов слишком маленьким бикини

Rita Ora kandis Cannes'i filmifestivali punasel vaibal kalleid ehteid

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

28-летняя британская артистка отправилась с друзьями отдыхать на Ибицу, Испания, пишет Daily Mail. И пока они катались на яхте, Ора устроила себе жаркую фотосессию, которой поделилась в "Инстаграме". Для неё девушка надела маленькое чёрное бикини, едва скрывавшее грудь, пишет Лайф.

Певица принимала эффектные позы, показав со всех сторон, что она находится в отличной форме. Пляжный образ Ора дополнила обильными украшениями и солнечными очками.

Но внимание поклонников сосредоточилось на одной детали — мини-купальнике. Фанаты сочли, что он певице явно не по размеру и в следующий раз ей стоит купить комплект побольше. Однако даже критика не помешала Рите собрать под фото более полумиллиона лайков за полдня и десятки восторженных комментариев о фигуре.

"Ваши бикини всегда вам не по размеру",

"Я думаю, твой купальник слишком мал. Может, стоит пойти и купить его в секции для взрослых, а не для детей?",

- написали подписчики.

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