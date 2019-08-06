Галерея: Илона Калдре и Сергей Сумин устроили настоящее веселье в Юрмале

2 августа в легендарном концертном зале «Дзинтари» в Юрмале состоялось самое душевное событие этого лета – фестиваль «Юрмала Шансон». На одной сцене с группой «Мираж» выступили полюбившиеся многим жителям Эстонии артисты – Сергей Сумин и Илона Калдре с песней «Подари мне себя».
Еще в фестивале приняли участие другие популярные исполнители шансона: Евгений Кемеровский, Таня Тишинская, Валерий Курас, Николай Смолин и многие другие артисты из Германии, Швеции, Латвии, России, Белоруссии, Украины. «Юрмала Шансон» - это праздник музыки, друзей, души и лета.
«Благодарим организаторов фестиваля и лично Николая Смолина, наших друзей - легендарную группу «Мираж», продюсера и композитора Андрея Литягина, и, конечно же, самых лучших наших зрителей и гостей фестиваля! Мы счастливы!» - сказали Сергей Сумин и Илона Калдре.
Смотрите яркую галерею с фестиваля!