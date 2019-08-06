Галерея: Илона Калдре и Сергей Сумин устроили настоящее веселье в Юрмале

2 августа в легендарном концертном зале «Дзинтари» в Юрмале состоялось самое душевное событие этого лета – фестиваль «Юрмала Шансон». На одной сцене с группой «Мираж» выступили полюбившиеся многим жителям Эстонии артисты – Сергей Сумин и Илона Калдре с песней «Подари мне себя».