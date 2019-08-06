Стефания Маликова в мини-бикини опубликовала пляжное фото с братом

19-летняя дочь Дмитрия и Елены Маликовых отдыхает с семьей на курорте. На официальной странице в Инстаграме Стефания поделилась милыми кадрами с подросшим братом, пишет Экспресс газета.
Для 19-летней Стефании Маликовой появление брата стало полной неожиданностью и большим счастьем. На своей официальной странице в инстаграме девушка часто делится кадрами с полуторагодовалым Марком. Сейчас вся семья отдыхает на курорте.
В микроблоге Стеша обнародовала кадр, где запечатлено, как она в оранжевом бикини и соломенной шляпе удобно расположилась на песке вместе с малышом. Марк, одетый в бело-голубые плавки и шляпку в тон, сидит рядом с сестрой и играет с машинкой.
«Любовь живет здесь», — подписала семейное фото Маликова, а в комментариях получила сотни восторженных откликов с пожеланиями хорошего отдыха от подписчиков.
Напомним, что Стефания — старшая дочь Дмитрия и Елены Маликовых, которые в январе прошлого года во второй раз стали родителями. Сына Марка выносила и родила суррогатная мать. Мальчик сразу же стал любимчиком, вокруг него вертится большая часть жизни звездного семейства. Родители, как и сестра Марка, регулярно публикуют его фотографии в соцсетях.