Стефания Маликова в мини-бикини опубликовала пляжное фото с братом

Для 19-летней Стефании Маликовой появление брата стало полной неожиданностью и большим счастьем. На своей официальной странице в инстаграме девушка часто делится кадрами с полуторагодовалым Марком. Сейчас вся семья отдыхает на курорте.

В микроблоге Стеша обнародовала кадр, где запечатлено, как она в оранжевом бикини и соломенной шляпе удобно расположилась на песке вместе с малышом. Марк, одетый в бело-голубые плавки и шляпку в тон, сидит рядом с сестрой и играет с машинкой.

«Любовь живет здесь», — подписала семейное фото Маликова, а в комментариях получила сотни восторженных откликов с пожеланиями хорошего отдыха от подписчиков.