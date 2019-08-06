Вт, 6.08.2019
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Экстренно госпитализирована жена хоккеиста Овечкина

ФОТО: Instagram

Анастасия Шубская попала в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем.

Супруге известного хоккеиста Александр Овечкина потребовалась срочная врачебная помощь. Медикам пришлось дать жене Анастасии Шубской сильнодействующие препараты.

О происшедшем Шубская рассказала на своей странице Instagram в Stories. По ее словам, в больнице она оказалась из-за проблем с почками, теперь жена хоккеиста находится под присмотром врачей. В больнице ей поставили капельницу.

Шубская заявила, что за медицинской помощью пришлось обратиться сразу после концерта Дженнифер Лопес в Москве 4 августа.

«Вырвалась на концерт и обратно — долечивать почки», — рассказала она поклонникам. В свою очередь перепугавшиеся подписчики пожелали Анастасии здоровья и скорейшего возвращения домой, где её ждут близкие.

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