Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, был ли секс у ее матери и Бари Алибасова

В ноябре прошлого года Бари Алибасов узаконил отношения с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Многие недоумевали, как вдова Василия Шукшина, которого называют гением из народа, решила связать жизнь с эпатажным продюсером. Но ответом на негатив стала демонстрируемая супругами семейная идиллия. Впрочем, в искренность чувств между актрисой и шоуменом не верит младшая дочь Лидии Николаевны Ольга. Она хочет, чтобы мама развелась.

«Я не знаю, зачем был нужен этот брак, — недоумевает Шукшина-младшая. — Недавно мама мне призналась, что совместного быта у них не было, секса тоже. Это признание меня расстроило. Напрашивается вопрос: зачем тогда все эти шоу со свадьбами-женитьбами?»

К тому же Ольга возмущена поведением Алибасова, которое, по ее мнению, лишь позорит уважаемую актрису.

«Стоит мне отлучиться из квартиры, как Бари проводит фотосессии с Лидией Николаевной. В Сети всплывают фото, где он сидит на маминой кровати с голым торсом. Все это не только задевает репутацию нашей мамы, но и оскорбляет имя папы, который всегда ассоциировался с нравственностью и чистотой», — отметила она.

Шукшина-младшая опасается, что Бари Каримович может использовать ее мать в корыстных целях. «Меня беспокоит интеллектуальное наследие отца — его надо развивать на благо миллионов людей. Переживаю и за здоровье мамы. Она выглядит совершенно растерянной в окружении незваных гостей, которые ходят в квартиру Шукшина, как к себе домой. Могу сказать, что лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова. Поэтому я требую развода. Хочу спросить у Бари: зачем эти фотосессии за столом отца? Есть фото, где он точь-в-точь копирует папу, а мама при этом держит в руках книгу. Сколько бы Бари ни фотографировался у нас в квартире, я не верю в этот брак», — заявила Ольга.