Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, был ли секс у ее матери и Бари Алибасова

Ольга Шукшина не может принять Бари Алибасова в семью. Она опасается, что продюсер посягнет на наследство, оставшееся после отца. Именно поэтому Ольга настаивает на том, чтобы мама рассталась с Бари Каримовичем, пишет «Стархит».
В ноябре прошлого года Бари Алибасов узаконил отношения с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Многие недоумевали, как вдова Василия Шукшина, которого называют гением из народа, решила связать жизнь с эпатажным продюсером. Но ответом на негатив стала демонстрируемая супругами семейная идиллия. Впрочем, в искренность чувств между актрисой и шоуменом не верит младшая дочь Лидии Николаевны Ольга. Она хочет, чтобы мама развелась.
«Я не знаю, зачем был нужен этот брак, — недоумевает Шукшина-младшая. — Недавно мама мне призналась, что совместного быта у них не было, секса тоже. Это признание меня расстроило. Напрашивается вопрос: зачем тогда все эти шоу со свадьбами-женитьбами?»
К тому же Ольга возмущена поведением Алибасова, которое, по ее мнению, лишь позорит уважаемую актрису.
Шукшина-младшая опасается, что Бари Каримович может использовать ее мать в корыстных целях. «Меня беспокоит интеллектуальное наследие отца — его надо развивать на благо миллионов людей. Переживаю и за здоровье мамы. Она выглядит совершенно растерянной в окружении незваных гостей, которые ходят в квартиру Шукшина, как к себе домой. Могу сказать, что лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова. Поэтому я требую развода. Хочу спросить у Бари: зачем эти фотосессии за столом отца? Есть фото, где он точь-в-точь копирует папу, а мама при этом держит в руках книгу. Сколько бы Бари ни фотографировался у нас в квартире, я не верю в этот брак», — заявила Ольга.
Напомним, еще недавно Федосеева-Шукшина не общалась с дочерью, но со временем им удалось простить друг друга. «Пятнадцать лет между мной и мамой были натянутые отношения, но сейчас мы воссоединились, чему я несказанно рада, мама тоже. Так вот, с начала лета я постоянно нахожусь рядом с ней. Мама не может сама вести хозяйство, а помощи для нее нет никакой. Отчасти в этом и моя вина: никогда нельзя бросать мамочку. Все лето я привожу в порядок квитанции по коммунальным платежам, чиню сантехнику, которая много лет была в плачевном состоянии», — призналась Ольга в разговоре с «Собеседником».