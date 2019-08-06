Вт, 6.08.2019
Эстонский актер убирал старый чердак, но то, что он обнаружил, повергло всех в ужас СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Богиня! Поклонники оценили фото Юлии Барановской в «металлическом» платье

Богиня! Поклонники оценили фото Юлии Барановской в «металлическом» платье

Юлия Барановская

ФОТО: Instagram

Российская телеведущая наслаждается отдыхом с детьми в Греции, пишет Пятый канал.

Телеведущая Юлия Барановская отдыхает сейчас вместе с детьми в Греции, откуда делится с подписчиками в Instagram солнечными фотографиями и видео. Недавно бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина опубликовала видеоролик, на котором она предстала в длинном платье металлического цвета.

Наряд выгодно подчеркивает стройную фигуру мамы троих детей, а разрез игриво открывает ножку ведущей. «Настроение🔥. Все сложилось. Когда твой старший сын — отличный оператор. Когда ты в самом красивом отделе в Греции. И когда на тебе романтичное платье», — подписала видеоролик Барановская. 

Поклонники восхитились красотой телеведущей и оставили ей множество комплиментов на странице.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ