Богиня! Поклонники оценили фото Юлии Барановской в «металлическом» платье

Телеведущая Юлия Барановская отдыхает сейчас вместе с детьми в Греции, откуда делится с подписчиками в Instagram солнечными фотографиями и видео. Недавно бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина опубликовала видеоролик, на котором она предстала в длинном платье металлического цвета.

Наряд выгодно подчеркивает стройную фигуру мамы троих детей, а разрез игриво открывает ножку ведущей. «Настроение🔥. Все сложилось. Когда твой старший сын — отличный оператор. Когда ты в самом красивом отделе в Греции. И когда на тебе романтичное платье», — подписала видеоролик Барановская.