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«Мы сделали это»: Хайди Клум поделилась свадебными фото у алтаря

Heidi Klum ja Tom Kaulitz Pariisis.

ФОТО: Laurent VU/SIPA / Laurent VU/SIPA

46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум и ее 29-летний возлюбленный гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились во второй раз, пишет Сегодня.

Вчера невеста поделилась первым кадром у алтаря посреди Средиземного моря.

На опубликованном снимке в роскошном подвенечном платье Хайди Клум целуется у алтаря со своим супругом Томом Каулитцем, который также облачен в белый праздничный костюм. Стоит отметить, что церемония прошла на знаменитой яхте Christina O, на которой ранее состоялись предсвадебные вечеринки легендарной Грейс Келли и короля Монако Ренье.

"Мы сделали это! Мистер и миссис Каулитц", – трогательно подписала фотографию Хайди Каулитц.

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