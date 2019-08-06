«Мы сделали это»: Хайди Клум поделилась свадебными фото у алтаря

На опубликованном снимке в роскошном подвенечном платье Хайди Клум целуется у алтаря со своим супругом Томом Каулитцем, который также облачен в белый праздничный костюм. Стоит отметить, что церемония прошла на знаменитой яхте Christina O, на которой ранее состоялись предсвадебные вечеринки легендарной Грейс Келли и короля Монако Ренье.