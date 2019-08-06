«Мы сделали это»: Хайди Клум поделилась свадебными фото у алтаря

46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум и ее 29-летний возлюбленный гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились во второй раз, пишет Сегодня.
Вчера невеста поделилась первым кадром у алтаря посреди Средиземного моря.
На опубликованном снимке в роскошном подвенечном платье Хайди Клум целуется у алтаря со своим супругом Томом Каулитцем, который также облачен в белый праздничный костюм. Стоит отметить, что церемония прошла на знаменитой яхте Christina O, на которой ранее состоялись предсвадебные вечеринки легендарной Грейс Келли и короля Монако Ренье.
"Мы сделали это! Мистер и миссис Каулитц", – трогательно подписала фотографию Хайди Каулитц.
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