Эта фотография разочаровала поклонников Наташи Королевой

Пользователи столь грубого юмора и заискивания с аудиторией не оценили. «После того как она голая вверх ногами стояла, я в ней разочаровалась»; «Что ей не хватало? Она как колхозница уже»; «Всё в вас прекрасно. Ну, только как эксперимент. Разве вы сами не видите – деревня»; «Наташа пошла в разнос. Как она вообще до этого додумалась», - пишут подписчики.

Наташа Королева Instagram

Королева заявления хейтеров комментировать не стала. А между тем фотография на фоне подобной бочки оправдана. Подруга, на свадьбе которой Наташа гуляла в качестве приглашенной гостьи, является владелицей пивоварни. Подобный антураж на свадьбе, отражающей интересы молодых, был перемешан с элементами стилистики Советского Союза и фильма «Кавказская пленница».