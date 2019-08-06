Вт, 6.08.2019
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  • «Ядерная бомба!»: подписчики пришли в восторг от фото Маши Малиновской без бюстгальтера

«Ядерная бомба!»: подписчики пришли в восторг от фото Маши Малиновской без бюстгальтера

Маша Малиновская

ФОТО: Instagram

Маша Малиновская опубликовала в своем личном Instagram-аккаунте новый пост. Актриса постоянно удивляет фолловеров несмотря на то, что кадры она выкладывает буквально каждый день, пишут Дни.ру.

На снимке модель позирует в черной кожаной лакированной куртке и таких же ботфортах на прозрачном каблуке. Под верхней одежной на ней надеты лишь мини-шортики.

"Говорят какие бабы такое и лето. P.S. Извините...", – подписала пост популярная ведущая.

Поклонники заметно оживились, увидев такую соблазнительную фотографию, сообщает Пятый канал. "Какая же ты классная, но вот нет среди молодых замены тебе, нет. Ты всегда молодая и бомбическая, нет тебе, Маня, равных!", "Идеальная фигура", "Шикарная!", "Как всегда божественная, желанная и неповторимая!", "Осторожно! Ядерная бомба!", "Крошка на миллион", "Перченная конфетка", – не скрывали своего восторга преданные фанаты.

"Все-таки у нее хороший вкус. Умеет она себя преподнести",

– между делом отметил пользователь Сети.

Кроме того, некоторые отметили поразительное сходство знаменитости с американской киноактрисой и секс-символом 1950-х годов. "Мэрилин Монро!", – заявила подписчица.

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