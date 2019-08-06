«Ядерная бомба!»: подписчики пришли в восторг от фото Маши Малиновской без бюстгальтера

На снимке модель позирует в черной кожаной лакированной куртке и таких же ботфортах на прозрачном каблуке. Под верхней одежной на ней надеты лишь мини-шортики.

Поклонники заметно оживились, увидев такую соблазнительную фотографию, сообщает Пятый канал. "Какая же ты классная, но вот нет среди молодых замены тебе, нет. Ты всегда молодая и бомбическая, нет тебе, Маня, равных!", "Идеальная фигура", "Шикарная!", "Как всегда божественная, желанная и неповторимая!", "Осторожно! Ядерная бомба!", "Крошка на миллион", "Перченная конфетка", – не скрывали своего восторга преданные фанаты.