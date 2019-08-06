Миллионы за квадратный метр: сколько стоят дома Рудковской, Лободы и Заворотнюк

Все чаще звезды отказываются от шумной жизни в Москве в пользу загородного комфорта и близости к природе. Так, неподалеку от Москвы расположено сразу несколько элитных комплексов, которые облюбовали знаменитости. Популярностью пользуется «Агаларов Эстейт», находящийся в 25 километрах от мегаполиса, в Истринском районе. Особняки тут приобрели Стас Михайлов, Ани Лорак и Эмин Агаларов. На территории поселка всего 260 домов, вокруг которых разбиты сады из декоративных деревьев, в изобилии имеются фонтаны и озера. Поселиться здесь может лишь обеспеченный человек, ведь коттедж площадью 1000 квадратных метров стоит порядка 300 миллионов рублей (более четырех миллионов евро).

Нельзя проигнорировать и знаменитую Рублевку, которая уже давно стала символом роскошной жизни. Здесь находятся особняки Ксении Собчак, Ивана Урганта и Яны Рудковской. Знаменитости любят этот район из-за удобного расположения: дома стоят посреди хвойного леса, а неподалеку расположены торговые центры, школы и пляжи Николиной горы. Коттедж площадью 500 квадратных метров в поселке Горки-10 можно купить за 70 миллионов рублей (около 986 000 евро).

Яна Рудковская и Евгений Плющенко уже много лет живут в шикарном коттедже около Рублевского шоссе.

А вот Дмитрий Нагиев и Светлана Лобода выбрали для проживания поселок Княжье озеро, который расположен в 24 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Обосновалась тут и Мария Миронова. После покупки особняка она даже обратилась к специалистам программы «Идеальный ремонт», чтобы ей помогли с оформлением дизайна помещений.

На территории комплекса располагается большой бассейн, парки и живописное озеро. За коттедж площадью в 400 квадратных метров придется заплатить порядка 110 миллионов рублей (примерно полтора миллиона евро).

Мария Миронова продала квартиру в Москве, чтобы купить загородный особняк

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев тоже могут похвастаться роскошным жильем, расположенном в Подмосковье. Их дом находится в поселке Крекшино, до которого из Москвы можно добраться за 20 минут. Звездная пара выбрала этот район из-за живописных видов, ведь здешние особняки буквально утопают в зелени. Стоит коттедж актрисы и фигуриста порядка 72 миллионов рублей (1 015 000 евро).

Однако расходы знаменитостей не ограничиваются покупкой шикарных домов. Содержание подобной недвижимости стоит целое состояние. Так, коммунальные платежи за коттедж площадью в 500 квадратных метров составят примерно 60 тысяч рублей (около 850 евро). Также именитым хозяевам приходится рассчитываться за обслуживание бассейнов (около 25 тысяч ежемесячно или 350 евро) и охрану (около 20 тысяч в месяц или около 300 евро).

И, конечно, для уборки дома и приусадебной территории селебрити нанимают соответствующий персонал. Зарплата горничных и садовников варьируется в пределах 70-100 тысяч рублей (985 - 1400 евро).