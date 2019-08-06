В августе будет пять счастливых дней, когда нам всем повезет. Не пропустите!

5-21 августа 2019 – соединение Солнца с Венерой

В эти дни на вас прольются всевозможные материальные и не материальные блага - большие деньги, подарки, призы, выигрыши, любовь, симпатия окружающих, прекрасное отношение всех вокруг, отличный отдых, успехи в творчестве.

Самая большая удача придет к тем, кто позаботился о ней заранее. Они получат награду за сделанное. Задачи, над которыми они работали, в итоге дадут свои плоды. Случайное везение у тех, кто не делал ничего, будет поменьше. Ну а кто только ухудшал отношения с людьми и жил не по средствам, те получат урок судьбы, который поможет им исправиться.

Самые удачные дни этого периода – с 5 по 9 августа: к соединению добавляется трин Юпитера. Юпитер славится щедростью и увеличивает все, чего касается. Так что дары этих четырех дней будут особенно богатыми.

16 августа 2019 – разворот Юпитера

Юпитер почти полгода пятился, последнюю неделю стоял на месте и наконец развернулся к прямому движению.

Это отличная новость. Начнут решаться нерешаемые дела, особенно связанные с высшим образованием, заграничными поездками, другими странами и юридическими вопросами. Если с апреля вы готовились к старту бизнеса, запуску проекта, путешествию, свадьбе - ваше время пришло. Пора предъявить миру результат вашей подготовки. Дело будет идти быстро и успешно.

А если вы ничего не готовили, и никаких зависших вопросов у вас нет, вы увидите для себя новые перспективы и заинтересуетесь новыми возможностями улучшить жизнь.

21 августа 2019 – тригон Меркурия с Юпитером

Позитивный аспект этих планет расширит ваш круг общения, приведет в вашу жизнь полезные знакомства, подарит удачу в поездках и учебе и облегчит общение с влиятельными людьми. День подходит для встречи, общения, выступления, поездки, покупки книг, гаджетов, транспорта и обучающих курсов. Особенно хорошо пойдут дела с оттенком праздника – поездка на праздник, встреча в ресторане, курсы по украшению помещений и организации праздничных мероприятий.

Возьмите на заметку, что на этот день не нужно планировать занятий, требующих одиночества и тишины - общения должно быть много.

26 августа 2019 - тригон Венеры с Ураном

Это еще один прекраснейший день на фоне всего удачного августа. Общее влияние Венеры и Урана позволит вам обновить свою личную жизнь. Может возникнуть новая влюбленность или изменятся к лучшему проблемные отношения. В финансовом плане аспект даст нежданные деньги, мгновенное обогащение, неожиданный поворот к лучшему в финансовом деле.

Минус этого периода - неустойчивость. Если к вам пришла удача - быстро хватайте ее. Если речь идет о новой любви, не открывайтесь новому партнеру полностью, не доверяйте сокровенных вещей, пусть отношения сперва пройдут проверку временем. Новый заработок или источник дохода принесет хорошие деньги, но будет недолгим.

28-30 августа 2019 – соединение Солнца и Марса в тригоне с Ураном

Это очень энергичные дни, когда все будет получаться быстро и ловко, и потребует меньше усилий, чем обычно. Можно решиться на авантюру – если вы будете действовать молниеносно и не колеблясь, она удастся. К успеху в житейских делах приведут быстрые и решительные действия, изобретательность и риск. Успеха можно ждать в бизнесе, спорте, работе, изобретательстве.

Возьмите на заметку: силу сегодня нужно дозировать. Так как на любое действие потребуется меньше усилий, действуя в полную силу, как привыкли, вы можете перестараться и все испортить. Будьте в своих поступках так аккуратны, словно имеете дело с чем-то хрупким.