Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал подросших двойняшек
17 лет назад Калоев потерял семью — жену и двоих детей — в страшной авиакатастрофе над Боденским озером. Более десяти лет понадобилось вдовцу, чтобы прийти в себя и начать жизнь заново. Недавно Виталий снова познал радость отцовства, пишет StarHit.
Виталий Калоев, о трагической судьбе которого знают миллионы, снова стал отцом. 25 декабря избранница мужчины по имени Ирина родила двойняшек — сына Максима и дочь Софью. Радостную новость публично сообщила писательница Ксения Каспари, которая выпустила книгу о Калоеве.
«Друзья, рада сообщить вам, что Виталий Калоев сегодня снова стал отцом. У него родилась двойня. Сын и дочь. Я очень-очень рада за Виталия Константиновича и его супругу Ирину», — поделилась автор.
А буквально накануне в Сети появились фото двойняшек Калоева. На снимках изображены счастливые мать с отцом, которые держат на руках одетых в национальные костюмы малышей.
«Как рады за него! Приятно видеть его счастливым, улыбающимся. Дай Бог здоровья, счастья и благополучия семье Калоевым!» — такие пожелания оставили те, кто знаком с непростой историей мужчины.