Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал подросших двойняшек

17 лет назад Калоев потерял семью — жену и двоих детей — в страшной авиакатастрофе над Боденским озером. Более десяти лет понадобилось вдовцу, чтобы прийти в себя и начать жизнь заново. Недавно Виталий снова познал радость отцовства, пишет StarHit.