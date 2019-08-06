Конкурс Teen of Estonia 2019: юноши и девушки уже готовы к финалу!

18 августа в клубе PRIVÉ (Харью 6) пройдет конкурс красоты и таланта Teen of Estonia 2019. По результатам кастинга в финал конкурса выбраны 12 смелых, талантливых и целеустремленных подростков (юноши и девушки) от 13 до 19 лет. Конкурс организует агентство Angel Models Agency.
В воскресенье, 18 августа в клубе PRIVÉ самые классные подростки Эстонии вступят в бой за титулы и короны конкурса Teen of Estonia 2019.
По словам руководителя агентства Angel Models Agency Анны Микконен сам конкурс обещает быть захватывающим и красочным. Участники покажут что они понимают под словом стиль, проводят уходящее лето показом под названием летний вечер, покажут свои таланты и блеснут в вечерних нарядах.
«Наше агентство уже почти год радует жителей Эстонии разными конкурсами. Кому-то может показаться что их очень много и проводятся часто. Возражу, наши конкурсы очень разные. Для каждого конкурса мы тщательно подбираем концепцию, продумываем как сам конкурс, так и дальнейшую перспективу участников. Что же касается конкурентов, то наше отличие от некоторых из них - это честность и прозрачность во всём. У нас четкая и слаженная команда, у нас нет опозданий и отмены конкурса из за форс мажора, у нас его в принципе нет, и у нас нет заранее выбранных победителей. Да, мы смотрим за тем, как участники раскрываются во время подготовки к финалу, но титулы зависят только от балов и мнения компетентного жюри. Так же каждый желающий может отдать свой голос участнику, который по вашему мнению достоин титула любимца публики», - отметила Анна.
Все участники помимо титулов и корон получат призы и подарки от наших спонсоров, примут участие в интересных квестах и мастер-классах. Уже прошла озорная фотосессия, результаты которой вы увидите на странице агенства в Facebook 11 августа и сможете проголосовать за самого достойного на ваш взгляд участника. Набравший наибольшее количество голосов финалист получит титул Teen of Estonia 2019 People's Choice.
Победители и призеры конкурса в дальнейшем смогут представить Эстонию на нескольких престижных международных конкурсах.
Не пропустите это захватывающее событие в светской жизни! Ведущие вечера бессменные - Эдгар Гергель и Ангелина Миссуро. До встречи в клубе Prive!
Начало конкурса в 16.00. Билеты на финал можно приобрести в Piletilevi.