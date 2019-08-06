Конкурс Teen of Estonia 2019: юноши и девушки уже готовы к финалу!

«Наше агентство уже почти год радует жителей Эстонии разными конкурсами. Кому-то может показаться что их очень много и проводятся часто. Возражу, наши конкурсы очень разные. Для каждого конкурса мы тщательно подбираем концепцию, продумываем как сам конкурс, так и дальнейшую перспективу участников. Что же касается конкурентов, то наше отличие от некоторых из них - это честность и прозрачность во всём. У нас четкая и слаженная команда, у нас нет опозданий и отмены конкурса из за форс мажора, у нас его в принципе нет, и у нас нет заранее выбранных победителей. Да, мы смотрим за тем, как участники раскрываются во время подготовки к финалу, но титулы зависят только от балов и мнения компетентного жюри. Так же каждый желающий может отдать свой голос участнику, который по вашему мнению достоин титула любимца публики», - отметила Анна.