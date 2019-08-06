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Астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака не повезет 6 августа

Павел Глоба.

ФОТО: Сайт астролога

Известный астролог Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака, которые столкнутся с трудностями 6 августа 2019 года, пишет Topnews.ru.

По словам специалиста, Близнецов ждет непростой день, и сложности сегодня будут касаться в основном личной сферы. Павел Глоба отмечает, что представители этого знака Зодиака давно не уделяли время своей второй половинке, и игнорирование запросов своего партнера 6 августа может стать фатальным для ваших отношений.

Ракам сегодня астролог советует придерживаться своего намеченного плана, хотя кажется, что все окружающие будут старательно сбивать вас с пути. Будьте собой, отстаивайте собственные интересы и старайтесь не поддаваться на «штормовой» фон, который сегодня развернется против вас.

Девам Павел Глоба обещает сложности на работе. У вас может произойти обострение отношений с коллегами, которые не одобряют вашего поведения. Также возможны упреки со стороны начальства. Постарайтесь просто пережить этот день и не вступать в открытые противостояния.

Стрельцам астролог советует как следует подумать о финансах. Сегодня есть риск денежных потерь. Постарайтесь воздержаться от крупных покупок. Также не давайте денег в долг. Лучше всего сегодня вообще постараться не трогать деньги.

Рыбы могут получить сегодня неприятные известия. Кто-то из вашего окружения готовит против вас заговор, поэтому получше присмотритесь как к врагам, так и к тем, кто называет себя вашим другом.

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