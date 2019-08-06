Астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака не повезет 6 августа

Известный астролог Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака, которые столкнутся с трудностями 6 августа 2019 года, пишет Topnews.ru.
По словам специалиста, Близнецов ждет непростой день, и сложности сегодня будут касаться в основном личной сферы. Павел Глоба отмечает, что представители этого знака Зодиака давно не уделяли время своей второй половинке, и игнорирование запросов своего партнера 6 августа может стать фатальным для ваших отношений.
Ракам сегодня астролог советует придерживаться своего намеченного плана, хотя кажется, что все окружающие будут старательно сбивать вас с пути. Будьте собой, отстаивайте собственные интересы и старайтесь не поддаваться на «штормовой» фон, который сегодня развернется против вас.
Стрельцам астролог советует как следует подумать о финансах. Сегодня есть риск денежных потерь. Постарайтесь воздержаться от крупных покупок. Также не давайте денег в долг. Лучше всего сегодня вообще постараться не трогать деньги.
Рыбы могут получить сегодня неприятные известия. Кто-то из вашего окружения готовит против вас заговор, поэтому получше присмотритесь как к врагам, так и к тем, кто называет себя вашим другом.