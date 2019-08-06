Вт, 6.08.2019
Эстонский актер убирал старый чердак, но то, что он обнаружил, повергло всех в ужас СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Party
  • Фильм ужасов какой-то! У карьера Румму разгуливали зомби, ревели мотоциклы

Фильм ужасов какой-то! У карьера Румму разгуливали зомби, ревели мотоциклы
ГАЛЕРЕЯ!

В течение многих лет раздавались голоса из тюрьмы рядом с голубой лагуной. Иногда это звучит как пение... Иногда это звучит как мотоцикл ...

Все это слышат, но никто не видел.

Говорят, что это Безумный Макс, последний заключенный в Румму, который остался там...

RUMMU ROCK снова состоялся 3 августа! Впервые Rummu представит шоу Kelfirius FX team & Trefoil - Mad Max survival! Музыкальное сопровождение обеспечили Terminaator, Smilers and Revals!

Скорее смотри фото!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ