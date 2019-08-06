Фильм ужасов какой-то! У карьера Румму разгуливали зомби, ревели мотоциклы
В течение многих лет раздавались голоса из тюрьмы рядом с голубой лагуной. Иногда это звучит как пение... Иногда это звучит как мотоцикл ...
Все это слышат, но никто не видел.
Говорят, что это Безумный Макс, последний заключенный в Румму, который остался там...
RUMMU ROCK снова состоялся 3 августа! Впервые Rummu представит шоу Kelfirius FX team & Trefoil - Mad Max survival! Музыкальное сопровождение обеспечили Terminaator, Smilers and Revals!
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