Под мальчика: Елизавета Боярская похвасталась короткой стрижкой
Елизавета Боярская опубликовала серию снимков, на которых позирует с коротко обстриженными волосами, пишет Viva.
Как только фотографии актрисы попали в сеть, поклонники сразу же принялись активно комментировать новый образ звезды. Так, некоторые отметили, что с длинными волосами Елизавете лучше, а короткая стрижка ей совсем не идет. Другие же, напротив, написали, что прическа ей к лицу. Впрочем, опережая обсуждения, сама актриса отметила — это лишь образ для фотосессии с использованием парика. А вместе с тем рассказала, какими соцсетями пользуется.
С радостью обнаруживаю, как я мало понимаю и разбираюсь в интернете и соцсетях. Просветили! Если что, меня нет в "Одноклассниках", меня нет в "Твиттере", нет канала на "Ютюбе", то есть, может и есть, но это не я. Были закрытые страницы в "ВКонтакте" и "Фейсбуке", но уже несколько лет практически не пользуюсь. Так что, если кто-то мило общается с пользователями от моего имени, это не я. Я только тут,
— написала актриса, добавив: "Это парик".