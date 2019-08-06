Под мальчика: Елизавета Боярская похвасталась короткой стрижкой

С радостью обнаруживаю, как я мало понимаю и разбираюсь в интернете и соцсетях. Просветили! Если что, меня нет в "Одноклассниках", меня нет в "Твиттере", нет канала на "Ютюбе", то есть, может и есть, но это не я. Были закрытые страницы в "ВКонтакте" и "Фейсбуке", но уже несколько лет практически не пользуюсь. Так что, если кто-то мило общается с пользователями от моего имени, это не я. Я только тут,