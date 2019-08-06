Вт, 6.08.2019
Вот это да! Пугачева с Моисеевым произвели фурор в Юрмале, весь зал сбежался к ним СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Привет из СССР! Эстонский певец Стиг Ряста показал фото, которое никто увидеть не ожидал

Привет из СССР! Эстонский певец Стиг Ряста показал фото, которое никто увидеть не ожидал

Стиг Ряста

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees

Певец и композитор, 39-летний Стиг Ряста, представивший в 2015 году Эстонию на «Евровидении» в дуэте с Элиной Борн, опубликовал в своем Instagram ностальгический снимок.

На фото ныне успешный музыкант еще совсем юнцом позирует в футболке, на которой красуется огромный герб Советского Союза. Стиг уточнил, что фотография была сделана в 1999 году.

«Где-то в России, делаю русские дела», – весело подписал музыкант снимок.

Кто-то из поклонников артиста заострил внимание на гербе, а кто-то умилился, каким милым был Ряста.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ