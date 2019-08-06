Привет из СССР! Эстонский певец Стиг Ряста показал фото, которое никто увидеть не ожидал

Певец и композитор, 39-летний Стиг Ряста, представивший в 2015 году Эстонию на «Евровидении» в дуэте с Элиной Борн, опубликовал в своем Instagram ностальгический снимок.
На фото ныне успешный музыкант еще совсем юнцом позирует в футболке, на которой красуется огромный герб Советского Союза. Стиг уточнил, что фотография была сделана в 1999 году.
«Где-то в России, делаю русские дела», – весело подписал музыкант снимок.
Кто-то из поклонников артиста заострил внимание на гербе, а кто-то умилился, каким милым был Ряста.