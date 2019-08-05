Топ-10 самых вредных алкогольных напитков

Чтобы на следующий день не пришлось страдать от похмельного синдрома, хотим познакомить тебя с особенностями и свойствами разных алкогольных напитков. А также их влиянием на организм человека. Предлагаем тебе рейтинг алкоголя по степени вредности и тяжести похмельного синдрома.

10. Водка

Британские специалисты-наркологи утверждают, что синдром похмелья после употребления водки намного легче, нежели от виски, рома и даже вина. Она не содержит сахаров и практически не имеет источников других углеводов. Также этот алкогольный напиток содержит минимальное количество таких химических вредных ингредиентов. Если накануне не злоупотреблять водкой, то на следующий день ты проснешься легко и без головной боли. Но в результате постоянного длительного злоупотребления этим крепким популярным напитком может появиться алкогольная зависимость.

9. Джин

Джин относится к крепким спиртным напиткам. Он имеет крепость не менее 37,5 градуса. И если ты будешь пить качественный джин, ничего плохого не будет. Но, главное, не две-три бутылки за раз, а в меру. После большого количества выпитого джина человек становится грубым и дерзким. Поэтому необходимо следить за дозой и за своим поведением.

8. Белое вино

Если тебе на празднике предлагают хорошее белое вино, а ты думаешь пить его ли не пить – то смело можешь пригубить бокал-другой. На следующий день ты будешь выглядеть бодро и свежо. Этот алкогольный напиток богат полезными веществами, которые способны бороться с бактериями и вирусами. Также они лечат желудочно-кишечные заболевания, выводят из организма мокроту и снижают уровень холестерина. Однако необходимо избегать пакетированных вин. А также лучше пить сухое или полусухое белое вино. Чем слаще напиток, тем он более калорийный. Главное не переборщить с количеством выпитых бокалов.

7. Коньяк

Главное – соблюдать культуру употребления этого благородного напитка. Не пить, а смаковать, закусывая твердым сыром, маслинами или шоколадом. Помни, чрезмерное употребление коньяка способно нанести непоправимый вред здоровью.

6. Пиво

Практика показывает, что пиво становится причиной сильнейшего похмелья. Многие считают, что оно является слабоалкогольным напитком и потому не могут рассчитать выпитую дозу. Но если превысить норму, то это уже головная боль, тошнота и т. д. А пиво вместе с вином или с водкой – это уже перебор.

5. Ром

Недостаток этого алкогольного напитка в том, что в нем содержится большое количество сахара. Это спиртное очень калорийное и при частом употреблении, как и любой алкоголь, негативно влияет на печень и поджелудочную железу. Чтобы свести воздействие алкоголя к минимуму, необходимо стараться выбирать светлый прозрачный ром. В нем меньше всевозможных добавок.

4. Настойки