Поместье Аллы Пугачевой и Максима Галкина: 20 жилых комнат (обзор интерьера)

Многие слышали о роскошном доме семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Это настоящий дворец, внутри которого 20 жилых комнат и многомиллионный ремонт. В поместье даже самая мелочь продумана до деталей, а рулон обоев стоит порядка 70 евро. Сам Галкин с самого детства мечтал жить в дворце, мечту свою он воплотил в реальность. Ниже вы познакомитесь с поместьем семьи и узнаете об особенностях интерьера этого дома, пишет Dekormyhome.ru.
Экстерьер
Поместье построено в деревне Грязь и считается местной достопримечательностью. Сам дом семьи Пугачевой и Галкина строился порядка семи лет. За это время архитекторы и строители сумели воплотить в реальность все пожелания звездной семьи.
На территории поместья проживает не только семья артистов, но и прислуга, для которой здесь отведено два домика. Вот особенности экстерьера замка:
общая площадь участка примерно 3000 м2, из которых порядка одного гектара приходится на жилые помещения;
дом состоит из шести этажей, передвигаться по которым можно на лифте или по лестнице, изготовленной специально под заказ за 100 000 евро;
дом построен в классическом викторианском стиле, строение выглядит роскошно и напоминает об ушедшей эпохе;
на участке имеется оранжерея, подземная парковка, бассейн и даже зимний сад;
архитекторы предусмотрели при составлении проекта дома и потайные проходы;
поместье разделено на две части: комнаты для гостей и для хозяев. На 20 жилых комнат приходится пять гостевых спален;
на входе в поместье установлено несколько статуй горгулий, выполненных в готическом стиле.
Интерьер
Внутри дом еще более красив, чем снаружи.
В холле лежит выложенная в шахматном порядке черно-белая плитка. А стены украшены деревянным панно, выполненном с рыцарской символикой. Здесь же стоит рыцарь, доспехи которого – копия лат короля Генриха II.
Первый этаж поместья украшает огромный зал в стиле эпохи Возрождения с различными предметами декора. На полу лежит разноцветная плитка. Стены облицованы деревом, а на золотистом потолке висит роскошная люстра из муранского стекла, изготовленная под заказ.
Кухня также выполнена в атмосфере прошлого времени. Желтые стены украшают несколько картин, а в самом центре комнаты висит хрустальная люстра.
Рабочий кабинет Максима Галкина обустроен в викторианском стиле. Стул сделан из натуральной кожи, а кресла украшает леопардовая обивка, стол - из натурального дуба.
Отдельного внимания заслуживает бассейн и джакузи, расположенные в подвальном помещении. Их интерьер выполнен в китайском стиле. Здесь семья проводит большую часть времени своего досуга.
В поместье находится главная гордость Галкина – библиотека с многочисленными стеллажами и огромной коллекцией книг. Сами стеллажи выполнены из натурального дуба под заказ. Здесь же разместилась и обсерватория с телескопами и различными приборами.
В интерьере замка сочетаются сразу несколько архитектурных стилей: от классического до восточного. Все это позволяет создать необыкновенную атмосферу. Но содержание такого дома обходится семье очень дорого. Галкин признавался, что на зарплату прислуге и оплату коммунальных услуг ежемесячно тратится порядка 500 000 рублей (7 000 евро).
Заключение
Поместье семьи артистов поражает своей роскошью и необыкновенным сочетанием нескольких абсолютно различных стилей. Дом снаружи и внутри напоминает средневековый замок, а на оформление интерьера помещения ушли миллионы долларов.