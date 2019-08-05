Поместье Аллы Пугачевой и Максима Галкина: 20 жилых комнат (обзор интерьера)

Экстерьер

Поместье построено в деревне Грязь и считается местной достопримечательностью. Сам дом семьи Пугачевой и Галкина строился порядка семи лет. За это время архитекторы и строители сумели воплотить в реальность все пожелания звездной семьи.

Поместье Пугачевой и Галкина ФОТО: Dekormyhome.ru

На территории поместья проживает не только семья артистов, но и прислуга, для которой здесь отведено два домика. Вот особенности экстерьера замка:

общая площадь участка примерно 3000 м2, из которых порядка одного гектара приходится на жилые помещения;

дом состоит из шести этажей, передвигаться по которым можно на лифте или по лестнице, изготовленной специально под заказ за 100 000 евро;

дом построен в классическом викторианском стиле, строение выглядит роскошно и напоминает об ушедшей эпохе;

на участке имеется оранжерея, подземная парковка, бассейн и даже зимний сад;

архитекторы предусмотрели при составлении проекта дома и потайные проходы;

поместье разделено на две части: комнаты для гостей и для хозяев. На 20 жилых комнат приходится пять гостевых спален;

Спальня в доме Пугачевой и Галкина ФОТО: Dekormyhome.ru

на входе в поместье установлено несколько статуй горгулий, выполненных в готическом стиле.

Интерьер

Внутри дом еще более красив, чем снаружи.

В холле лежит выложенная в шахматном порядке черно-белая плитка. А стены украшены деревянным панно, выполненном с рыцарской символикой. Здесь же стоит рыцарь, доспехи которого – копия лат короля Генриха II.

Холл дома Пугачевой и Галкина ФОТО: Dekormyhome.ru

Первый этаж поместья украшает огромный зал в стиле эпохи Возрождения с различными предметами декора. На полу лежит разноцветная плитка. Стены облицованы деревом, а на золотистом потолке висит роскошная люстра из муранского стекла, изготовленная под заказ.

Кухня также выполнена в атмосфере прошлого времени. Желтые стены украшают несколько картин, а в самом центре комнаты висит хрустальная люстра.

Рабочий кабинет Максима Галкина обустроен в викторианском стиле. Стул сделан из натуральной кожи, а кресла украшает леопардовая обивка, стол - из натурального дуба.

Отдельного внимания заслуживает бассейн и джакузи, расположенные в подвальном помещении. Их интерьер выполнен в китайском стиле. Здесь семья проводит большую часть времени своего досуга.

Бассейн в доме Пугачевой и Галкина ФОТО: Dekormyhome.ru

Ванная комната в доме Пугачевой и Галкина ФОТО: Dekormyhome.ru

В поместье находится главная гордость Галкина – библиотека с многочисленными стеллажами и огромной коллекцией книг. Сами стеллажи выполнены из натурального дуба под заказ. Здесь же разместилась и обсерватория с телескопами и различными приборами.

Одна из комнат в доме Пугачевой и Галкина ФОТО: Dekormyhome.ru

В интерьере замка сочетаются сразу несколько архитектурных стилей: от классического до восточного. Все это позволяет создать необыкновенную атмосферу. Но содержание такого дома обходится семье очень дорого. Галкин признавался, что на зарплату прислуге и оплату коммунальных услуг ежемесячно тратится порядка 500 000 рублей (7 000 евро).

Заключение