Чтоб все так выглядели! 64-летняя Ирина Хакамада восхитила поклонников танцем в топе и мини-шортах

Каждый год Ирина проводит август на Лазурном берегу Франции, предпочитая престижный курорт Рокбрюн-Кап-Мартен. Несколько дней назад Хакамада вместе мужем и 22-летней дочерью Марией прилетела к морю. Семья успела прокатиться на музыкальной карусели и прогуляться по курорту. В воскресенье Ирина выложила видео с террасы у берега моря. 64-летняя Хакамада танцует в коротком топе, обнажающим живот, и мини-шортах.

Поклонники восхитились фигурой Ирины и адресовали ей искренние комплименты: «Танец победителя по жизни»; «Чтоб все так выглядели в Ваши годы»; «Ирина, какая красивая у Вас фигура! И Вы вся восхитительная»; «Девочка в шортиках и маечке». В комментариях Хакамада раскрыла секреты стройности — пилатес и отказ от молочных продуктов.