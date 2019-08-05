Сестра Эвелины Бледанс может второй раз оказаться за решеткой

Сестра Эвелина Бледанс — Диана — не так давно вернулась в родную Ялту из мест лишения свободы, куда попала за контрабанду сильнодействующих препаратов. Однако теперь 40-летняя женщина снова оказалась замешана в историю с уголовным уклоном.

Известно, что в апреле 2019 года Диана была остановлена сотрудниками ДПС в Ялте. При осмотре ее автомобиля инспекторы заметили, что номер кузова машины был изменен.

«Последующая экспертиза показала, что идентификационный номер подвергался демонтажу», — цитирует представителя правоохранительных органов сайт KP.RU.