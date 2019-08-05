Сестра Эвелины Бледанс может второй раз оказаться за решеткой

Диана Бледанс освободилась меньше года назад, но снова оказалась под пристальным взглядом правоохранительных органов, сообщает Пятый канал.
Сестра Эвелина Бледанс — Диана — не так давно вернулась в родную Ялту из мест лишения свободы, куда попала за контрабанду сильнодействующих препаратов. Однако теперь 40-летняя женщина снова оказалась замешана в историю с уголовным уклоном.
Известно, что в апреле 2019 года Диана была остановлена сотрудниками ДПС в Ялте. При осмотре ее автомобиля инспекторы заметили, что номер кузова машины был изменен.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время Диана Бледанс проходит по нему как свидетельница. Однако если будет установлено, что женщина имеет отношение к изменению номера кузова на принадлежащей ей машине, она может снова лишиться свободы. Как на эту информацию отреагировала именитая сестра Дианы, пока неизвестно.