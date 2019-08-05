Пн, 5.08.2019
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  • Сестра Эвелины Бледанс может второй раз оказаться за решеткой

Сестра Эвелины Бледанс может второй раз оказаться за решеткой

Эвелина Бледанс и ее сестра

ФОТО: Социальные сети

Диана Бледанс освободилась меньше года назад, но снова оказалась под пристальным взглядом правоохранительных органов, сообщает Пятый канал.

Сестра Эвелина Бледанс — Диана — не так давно вернулась в родную Ялту из мест лишения свободы, куда попала за контрабанду сильнодействующих препаратов. Однако теперь 40-летняя женщина снова оказалась замешана в историю с уголовным уклоном.

Известно, что в апреле 2019 года Диана была остановлена сотрудниками ДПС в Ялте. При осмотре ее автомобиля инспекторы заметили, что номер кузова машины был изменен.

«Последующая экспертиза показала, что идентификационный номер подвергался демонтажу»,— цитирует представителя правоохранительных органов сайт KP.RU.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время Диана Бледанс проходит по нему как свидетельница. Однако если будет установлено, что женщина имеет отношение к изменению номера кузова на принадлежащей ей машине, она может снова лишиться свободы. Как на эту информацию отреагировала именитая сестра Дианы, пока неизвестно.

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